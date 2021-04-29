Гвардиола: "Мы были собой во втором тайме"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил преображение своей команды во втором тайме матча против ПСЖ.

ПСЖ в доминирующей манере начал первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Сити" и уже на 15-й минуте открыл счет усилиями Маркиньоса.



У "горожан" пошла игра только после перерыва, и благодаря голам Кевина Де Брюйне и Рияда Махреза им удалось одержать победу 1:2. Теперь "Сити" становится фаворитом на выход в финал, однако Гвардиола предупреждает, что сделано только полдела.



"Иногда тебе нужно быть более расслабленным и быть собой. Мы нормально провели первый тайм — мы понимали, что играть 180 минут, и ты не хочешь терять мяч, ты чувствуешь себя скованно".



"Мы слегка перестроили свою игру в прессинге, потому что ранее были пассивны. Это помогло нам заиграть агрессивнее, хотя против Мбаппе, Неймара и Ди Марии это не бывает легко".



"Затем мы забили голы и могли забить еще один. Я так доволен игрой, но мы только на полпути. Впереди еще 90 минут. ПСЖ — такая команда, что возможно всякое".



"Против "Боруссии" мы пропустили и отыгрались. Сегодня то же самое. Но мы были собой во втором тайме. Мы хороши, когда играем определенным образом — мы не можем делать это по-другому", — сообщил Гвардиола BT Sport.