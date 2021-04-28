"Сити" одержал волевую победу в гостях у ПСЖ

Преобразившись после перерыва, "Манчестер Сити" одержал волевую победу 1:2 над ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Относительно победы в финале Кубка Лиги над "Тоттенхэмом" в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Вернулись в команду Эдерсон, Джон Стоунс и Бернарду Силва, заменив Зака Стеффена, Эмерика Лапорта, Фернандиньо и Рахима Стерлинга.



ПСЖ по-хозяйски начал матч, и Неймар довольно скоро парой ударов напряг своего партнера по сборной Бразилии Эдерсона.



А на 15-й минуте счет был открыт, и сделал это другой бразилец. Капитан парижан Маркиньос выпрыгнул выше всех и головой замкнул подачу Анхелем Ди Марией углового — 1:0.



Пропустив, "Сити" смог отодвигать игру от своих ворот. Вскоре Силва имел неплохой момент, чтобы сравнять счет, однако голкипер хозяев Кейлор Навас отразил удар Бернарду с острого угла в упор.



До перерыва "горожане" создали второй момент. Фил Фоден нанес плотный удар из пределов штрафной площади, но Навас вновь справился. ПСЖ в остатке тайма отметился еще одним опасным розыгрышем углового, но Леандро Паредес пробил головой мимо.



Во втором тайме "Сити" окончательно пришел в себя, наладив хороший контроль мяча и подтянув игру в обороне.



На 61-й минуте Кевин Де Брюйне отметился зрелищным ударом в падении через себя — над перекладиной!



Прошло еще три минуты, и счет стал равным. Де Брюйне выполнил навесную передачу к дальней штанге, а мяч, никого не задев, нырнул в ворота — 1:1.



Пока ПСЖ приходил в себя, гости забили второй гол. Это Рияд Махрез нанес отличный удар со штрафного, найдя лазейку в стенке — 1:2.



Хозяева были шокированы таким развитием событий — настолько, что на 77-й минуте остались вдесятером. Бывший полузащитник Идрисса Гейе получил прямую красную карточку за то, что грубо врезал Илкаю Гюндогану по лодыжке.



В остатке матча парижанам было важно не пропустить еще, и с этой задачей они справились.



"Сити" предстал совершенно другой командой во втором тайме, перевернув игру. Теперь ПСЖ обязан забивать минимум дважды в ответном матче на "Этихад", что делает "горожан" большим фаворитом на выход в финал.



ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:2 (1:0)



Голы: Маркиньос 15 — Де Брюйне 64, Махрез 71.



ПСЖ: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер, Паредес (Эррера 83), Верратти, Гейе, Ди Мария (Данилу 80), Мбаппе, Неймар.



"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоунс, Канселу (Зинченко 61), Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Махрез, Силва, Фоден.



Предупреждения: Паредес, Неймар — Канселу, Де Брюйне.



Удаление: Гейе 77.