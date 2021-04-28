"Сити" одержал волевую победу в гостях у ПСЖ

Рияд Махрез Преобразившись после перерыва, "Манчестер Сити" одержал волевую победу 1:2 над ПСЖ в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

Относительно победы в финале Кубка Лиги над "Тоттенхэмом" в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Вернулись в команду Эдерсон, Джон Стоунс и Бернарду Силва, заменив Зака Стеффена, Эмерика Лапорта, Фернандиньо и Рахима Стерлинга.

ПСЖ по-хозяйски начал матч, и Неймар довольно скоро парой ударов напряг своего партнера по сборной Бразилии Эдерсона.

А на 15-й минуте счет был открыт, и сделал это другой бразилец. Капитан парижан Маркиньос выпрыгнул выше всех и головой замкнул подачу Анхелем Ди Марией углового — 1:0.

Пропустив, "Сити" смог отодвигать игру от своих ворот. Вскоре Силва имел неплохой момент, чтобы сравнять счет, однако голкипер хозяев Кейлор Навас отразил удар Бернарду с острого угла в упор.

До перерыва "горожане" создали второй момент. Фил Фоден нанес плотный удар из пределов штрафной площади, но Навас вновь справился. ПСЖ в остатке тайма отметился еще одним опасным розыгрышем углового, но Леандро Паредес пробил головой мимо.

Во втором тайме "Сити" окончательно пришел в себя, наладив хороший контроль мяча и подтянув игру в обороне.

На 61-й минуте Кевин Де Брюйне отметился зрелищным ударом в падении через себя — над перекладиной!

Прошло еще три минуты, и счет стал равным. Де Брюйне выполнил навесную передачу к дальней штанге, а мяч, никого не задев, нырнул в ворота — 1:1.

Пока ПСЖ приходил в себя, гости забили второй гол. Это Рияд Махрез нанес отличный удар со штрафного, найдя лазейку в стенке — 1:2.

Хозяева были шокированы таким развитием событий — настолько, что на 77-й минуте остались вдесятером. Бывший полузащитник Идрисса Гейе получил прямую красную карточку за то, что грубо врезал Илкаю Гюндогану по лодыжке.

В остатке матча парижанам было важно не пропустить еще, и с этой задачей они справились.

"Сити" предстал совершенно другой командой во втором тайме, перевернув игру. Теперь ПСЖ обязан забивать минимум дважды в ответном матче на "Этихад", что делает "горожан" большим фаворитом на выход в финал.

ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия) — 1:2 (1:0)

Голы: Маркиньос 15 — Де Брюйне 64, Махрез 71.

ПСЖ: Навас, Флоренци, Маркиньос, Кимпембе, Баккер, Паредес (Эррера 83), Верратти, Гейе, Ди Мария (Данилу 80), Мбаппе, Неймар.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Диаш, Стоунс, Канселу (Зинченко 61), Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Махрез, Силва, Фоден.

Предупреждения: Паредес, Неймар — Канселу, Де Брюйне.

Удаление: Гейе 77.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, обзор матча, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2021 23:55

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 29.04.2021 01:27 # hammersmith
    1 финал

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  2. m-ballack 29.04.2021 01:26 # m-ballack
    Реалу лучше самоуничтожиться в ответке, у шарлотана нет в атаке Верника, все будет залетать в их трухлявый проходной двор.

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  3. slash-lfc 29.04.2021 01:15 # slash-lfc
    Де Брюйне забил 10 голов в ЛЧ — 7 из них в плей-офф

    Дол6ае6ик:"ко-ко-ко, Де Брюйне теряется в важных матчах". Ох уж эти иксперты из страны 404.

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  4. lexa-arsenal 29.04.2021 00:59 # lexa-arsenal
    scrim

    1-1 или 1-2 победа сити
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    28.04.2021 17:18 #
    warham

    Надеюсь, Райан Гиггз избьет ещё одну женщину, за то что его не включили в Зал Славы АПЛ.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85565/?c=1#c7336855

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  5. lexa-arsenal 29.04.2021 00:50 # lexa-arsenal
    0 финалов

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  6. cheburek-from-kz 29.04.2021 00:43 # cheburek-from-kz
    «Ман Сити» – первая английская команда за 51 год, выигравшая 6 матчей в ЛЧ/КЧ подряд


    У СИТИ в этой ЛЧ - 10 побед, 1 ничья, 23-4 разница.

    Астер - Сити тупо фартит, так бы в Лиге КОнференций играли.

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  7. lancerlancer1 29.04.2021 00:39 # lancerlancer1
    Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос выразил желание себальос в Ла Лигу

    Источник: http://fapl.ru/posts/85578/?c=1

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  8. m-ballack 29.04.2021 00:33 # m-ballack
    Че Пакет уходил с ттнщита, мог бы сосать и там.

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  9. cheburek-from-kz 29.04.2021 00:25 # cheburek-from-kz
    Мбаппе ни разу не пробил по воротам «Сити» – впервые, отыграв 90 минут в матче ЛЧ


    Какие же СИТИ КОРОЛИ, единственные сдержали будущего КОРОЛЯ.

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  10. cheburek-from-kz 29.04.2021 00:21 # cheburek-from-kz
    «Сити» выиграл 10 матчей в этой ЛЧ. Это лучший результат для клубов АПЛ за последние 17 сезонов

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  11. mancunia-planet 29.04.2021 00:21 # mancunia-planet
    Навас херня, а не один из лучших вратарей как сказал тупой комментатор матча.

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  12. mansoor 29.04.2021 00:20 # mansoor
    Короли

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  13. mcfc-fantactic 29.04.2021 00:19 # mcfc-fantactic
    По чесноку. Просто фарт. Париж в первом тайме был в своей тарелке, Гол из ниоткуда от КДБ

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  14. raka-eve 29.04.2021 00:15 # raka-eve
    https://www.youtube.com/watch?v=yufblRxc_BM

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  15. mafia 29.04.2021 00:13 # mafia
    Чмоур в ПСЖ? пакет нахуй пойдёт

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  16. liverfun 29.04.2021 00:13 # liverfun
    зря, конечно, псж расслабился минуты с 60, навас так вообще уснул. все было под контролем парижа, и играли уверенно, но не повезло. наверно шансы сити забить 2 гола таким образом один на миллион, вот у фодена была пара норм моментов гораздо более верных.
    глупо списывать псж, команда у них настоящий топ. почеттино вроде хорошо баланс нащупал, но вот этот его клуб способен играть с позиции силы с любым соперником, а аргентинец похоже после апл еще не перестроился, старая тактика матчей петушков с сити дает о себе знать. французы вполне могут раскатывать сити, уверенности игрокам не занимать.
    так что тут скорее тренерская ошибка стоила хозяевам победы, хоть по факту футболисты псж привезли себе сами оба гола. не стоило в стиле аутсайдера садиться на свою половину поля, ведя в счете

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  17. highneken 29.04.2021 00:12 # highneken
    В субботу дать отдохнуть всей команде. И готовится ко вторнику. 1 хер, против кп в гостях плохая статистика. Потерять пару очков не страшно.

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  18. ararat-456ar 29.04.2021 00:11 # ararat-456ar
    Ай да Сити, Ай да красава! Как играл! Сити чемпион АПЛ, Чемпион ЛЧ! Дерзай дальше

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  19. dimkocity 29.04.2021 00:07 # dimkocity
    хорош, во вторник без приключений главное)

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  20. red-devil-4ever 29.04.2021 00:07 # red-devil-4ever
    похоже первый финал наконец-то для Сити будет

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