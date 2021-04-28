Себальос: "Ла Лига нравится мне гораздо больше, чем Премьер-Лига"

Полузащитник "Арсенала" Дани Себальос выразил желание вернуться в Ла Лигу.

Сейчас Себальос завершает свой второй сезон в "Арсенале" на правах аренды из "Реала". В этой кампании Дани не забил ни одного гола и отдал три результативные передачи за "канониров" с учетом всех соревнований.



По информации Football.London, "Арсенал" не собирается ни выкупать Себальоса, ни продлевать его аренду, и сам 24-летний испанец тоже намекает, что его будущее не связано с английским футболом.



"Этот сезон складывается для меня плохо, потому что у меня нет той стабильности, как в прошлом году. Но в последние пять-шесть матчей я провел на хорошем уровне".



"Если честно, Ла Лига нравится мне гораздо больше. Премьер-Лига — более разносторонняя лига, но Ла Лига гораздо лучше для меня, учитывая мой стиль".



"Еще одна аренда нежелательна ни для меня, ни для "Реала", — сообщил Себальос Onda Cero.