Сульшер: "Не пытался проявить неуважение к "Роме"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не пытался проявить неуважение к "Роме", когда сказал, что не знает эту команду.

"Я не знаю их и не видел их игры", — заявил Сульшер после того, как "Юнайтед" выбил "Гранаду" с предыдущей стадии Лиги Европы.



В преддверии первого полуфинального матча Лиги Европы против римлян Сульшер объяснился по поводу той неосторожной фразы, которая даже послужила поводом для фанатов "Ромы" вывесить близ тренировочной базы своего клуба баннер "убедитесь, чтобы они запомнили нас".



"Это было сразу после матча, и я был просто рад, что мы прошли дальше при таком обилии матчей. Я видел их игры, но не анализировал их и не разбирался в деталях, чтобы ответить с достаточным уважением. Но это великолепный клуб с замечательной историей".



"Вообще-то, у меня есть два трофея от них: футболка Тотти и футболка Де Росси, которые я выменял и на которых есть их автографы. Так что я знаю их историю и знаю, какая классная у них команда".



"Мы следим за ними с тех пор, как отправили туда Криса Смоллинга прошлым летом. Когда нас свел жребий, мы стали анализировать их. Мы готовы к ним".



"Я не пытался проявить неуважение. Думаю, каждый знает это. Я очень их уважаю", — цитирует Сульшера The Guardian.