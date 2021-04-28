Эмери пытался продать Артете свой дом
Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери рассказал, что после увольнения из "Арсенала" пытался продать Микелю Артете свой дом в Лондоне.
В ноябре 2019 "Арсенал" принял решение о расставании с Эмери, который продержался в качестве преемника Арсена Венгера только 18 месяцев.
На место Эмери был приглашен Артета, который еще до своего официального назначения созвонился с Унаи, и тот пытался использовать эту возможность, чтобы уладить вопрос с недвижимостью.
"Когда я продавал дом, нас связал общий друг, и Микель Артета был не против поговорить. Это было хорошо и для меня, потому что я был вынужден покинуть Лондон".
"Может быть, его бы заинтересовал мой дом? Может быть, ему было бы интересно его посмотреть?"
"Поэтому — помимо разговора о моем периоде в "Арсенале" и футболе в целом — я также предложил Микелю свой дом, но, кажется, в итоге его купил кто-то из игроков".
"Мы немного поговорили о том, что я пережил в "Арсенале" и какой опыт получил. Это был позитивный разговор. Мы просто поговорили как коллеги".
"Конечно, я знал Артету и раньше. Он из Сан-Себастьяна, как и я. Мы были практически соседями, поэтому я очень уважал его как футболиста и уважаю сейчас как тренера, который поработал с Гвардиолой и с "Арсеналом".
"И хотя я ушел из "Арсенала", мне интересно посмотреть на тех, кто принял команду после меня. Обычно я смотрю матчи "Арсенала" с позитивным настроем".
"Я просто хотел рассказать Артете о том опыте, который пережил, и о том, что было бы хорошо для него. Возможно, я назвал ему одну-две вещи, которые можно улучшить. Я испытываю к нему лишь уважение".
"Этот этап карьеры остался для меня позади. Я благодарен "Арсеналу" и только. Мой период там многое значил для меня".
"Я запомнил лишь хорошие вещи. "Арсенал" помог мне вырасти и придал опыта. Теперь я могу использовать этот опыт в других командах — например, в "Вильярреале", — цитирует Эмери The Independent.
28.04.2021 21:00
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ГудИбенинг по стате аж на 5% побед лучше Арты, у них как раз сейчас одинаковое число игр
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Футболистам и тренерам больших Лондонских клубов дом купить в Лондоне не проблема)
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