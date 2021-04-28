"Арсенал" работает над трансфером Брандта

"Арсенал" собирается приобрести полузащитника дортмундской "Боруссии" Юлиана Брандта за 17.5 млн. фунтов.

Прибыв в "Арсенал" на вторую половину этого сезона, Мартин Эдегор ярко провел несколько матчей и наглядно показал, как сильно "канонирам" не хватает плеймейкера.



На "Эмирейтс" не ожидают сохранить Эдегора по окончании аренды, поэтому лондонский клуб принялся искать другого креативного полузащитника.



Как утверждает Bild, "Арсенал "упорно трудится" над согласованием трансфера Брандта, надеясь перехватить 24-летнего немца по сниженной цене.



Канониры" планируют заплатить за Бранда 17.5 млн. фунтов — на 4 млн. фунтов меньше, чем отдал дортмундцы за Юлиана "Байеру" в 2019 году.



Сам Брандт разочарован своей ситуацией в "Боруссии", где в этом сезоне он выходил в стартовом составе лишь 16 раз в рамках Бундеслиги, и открыт к новому вызову.