Эк "очень серьезен" насчет покупки "Арсенала"

Сооснователь Spotify Даниэль Эк подтвердил, что он "очень серьезно" настроен насчет приобретения "Арсенала".

Несмотря на то, что накануне Стэн и Джон Кроенке выпустили официальное заявление о нежелании продавать "Арсенал", Эк не собирается отступать.



Шведский миллиардер уже решил вопрос с финансированием и готов к трудным и продолжительным переговорам.



"Я болею за "Арсенал" с восьми лет. "Арсенал" — моя команда. Я обожаю историю "Арсенала". Я обожаю игроков. И, конечно, я обожаю фанатов".



"Поэтому, когда я смотрю на это, то вижу лишь потрясающую возможность задать клубу видение и вернуть славные времена. Также я хочу установить доверительные отношения с фанатами и снова сделать их заинтересованными".



"Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что я очень серьезен. Знаете, я уже изыскал средства для покупки, и я хочу сделать нынешним владельцам предложение, перед которым будет очень сложно устоять. Надеюсь, они выслушают меня".



"Я болею за этот клуб уже 30 лет, и я определенно не ожидаю, что все случится за один день. Я готов к тому, что этот путь будет длинным".



"Я лишь могу подготовить предложение, которое, как я считаю, заслуживает рассмотрения, могу выдвинуть его и надеться, что они меня выслушают".



"Меня лишь волнуют клуб, фанаты и возвращение славных времен. Как уже было сказано, в первую очередь я фанат. Это самое важное для меня. Я хочу сделать клуб лучше, и в этом мой главный интерес", — сообщил Эк CNBC.