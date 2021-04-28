Харви Барнс пропустит Евро-2020

Нападающий "Лестера" Харви Барнс лишился шансов на участие в Евро-2020 из-за рецидива травмы колена.

23-летний Барнс забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи в 35 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, а в октябре дебютировал за сборную Англии.



Однако последний раз Харви выходил на поле еще в феврале, когда он повредил свое колено в матче против "Арсенала" и был вынужден лечь на операцию.



Изначально доктора отводили шесть недель на восстановление Барнса, однако случившийся рецидив отбросил Харви назад.



"Он едва перенес вторую небольшую операцию, чтобы кое-что поправить в его колене. Теперь он пропустит остаток сезона. Наш план — поставить его на ноги к предсезонному периоду".



"Жаль, что он пропустит Евро-2020, потому что он играл выдающимся образом. Но сейчас самое важное — привести в порядок его колено", — цитирует главного тренера "лис" Брендана Роджерса Sky Sports.