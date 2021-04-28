Кейн хочет выигрывать командные трофеи

Харри Кейн Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил о своих намерениях выигрывать командные трофеи.

Поражение 1:0 от "Манчестер Сити" в Кубке Лиги в минувшее воскресенье означает, что Кейн справит свое 28-летие, так и не познав вкуса командных трофеев.

Только индивидуальных наград Кейну мало, что является большим намеком на уход Харри из "Тоттенхэма" грядущим летом.

"Когда в конце своей карьеры я оглянусь назад, то вспомню и мысленно задержусь на всех этих наградах, но прямо сейчас моя цель как игрока — выигрывать командные трофеи".

"Я хочу завоевать крупнейшие командные награды. У нас с этим не совсем получается, и это печалит. Я был горд стать Игроком Года в Премьер-Лиге, то был хороший сезон", — цитирует Кейна Sky Sports.


Метки Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2021 16:00

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  1. mancunia-planet 28.04.2021 16:59 # mancunia-planet
    И так лично много добился,а трофеев не видать походу

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  2. anabanana94 28.04.2021 16:36 # anabanana94
    Где бы не был и что бы не стало летом, лучший нападающий в мире! Уникум!

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  3. suddenly 28.04.2021 16:11 # suddenly
    Пусть дальше сидит и хочет.

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  4. true-manc 28.04.2021 16:02 # true-manc
    Значит, в ливерпул не собирается.

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