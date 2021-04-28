Кейн хочет выигрывать командные трофеи
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил о своих намерениях выигрывать командные трофеи.
Поражение 1:0 от "Манчестер Сити" в Кубке Лиги в минувшее воскресенье означает, что Кейн справит свое 28-летие, так и не познав вкуса командных трофеев.
Только индивидуальных наград Кейну мало, что является большим намеком на уход Харри из "Тоттенхэма" грядущим летом.
"Когда в конце своей карьеры я оглянусь назад, то вспомню и мысленно задержусь на всех этих наградах, но прямо сейчас моя цель как игрока — выигрывать командные трофеи".
"Я хочу завоевать крупнейшие командные награды. У нас с этим не совсем получается, и это печалит. Я был горд стать Игроком Года в Премьер-Лиге, то был хороший сезон", — цитирует Кейна Sky Sports.
28.04.2021 16:00
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Последние комментарии:
И так лично много добился,а трофеев не видать походу
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Где бы не был и что бы не стало летом, лучший нападающий в мире! Уникум!
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Пусть дальше сидит и хочет.
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Значит, в ливерпул не собирается.
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