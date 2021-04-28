Кейн хочет выигрывать командные трофеи

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил о своих намерениях выигрывать командные трофеи.

Поражение 1:0 от "Манчестер Сити" в Кубке Лиги в минувшее воскресенье означает, что Кейн справит свое 28-летие, так и не познав вкуса командных трофеев.



Только индивидуальных наград Кейну мало, что является большим намеком на уход Харри из "Тоттенхэма" грядущим летом.



"Когда в конце своей карьеры я оглянусь назад, то вспомню и мысленно задержусь на всех этих наградах, но прямо сейчас моя цель как игрока — выигрывать командные трофеи".



"Я хочу завоевать крупнейшие командные награды. У нас с этим не совсем получается, и это печалит. Я был горд стать Игроком Года в Премьер-Лиге, то был хороший сезон", — цитирует Кейна Sky Sports.