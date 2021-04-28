Жиру планирует уйти из "Челси" летом

Нападающий "Челси" Оливье Жиру планирует покинуть лондонский куб грядущим летом, когда истекает его контракт.

При Томасе Тухеле в качестве главного тренера "Челси" Жиру отметился лишь тремя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.



Последний раз Оливье выходил с первых минут еще на матч Кубка Англии против "Шеффилд Юнайтед" в марте.



И хотя "синие" готовы предложить Жиру новый однолетний контракт, сам Оливье не готов мириться с ролью игрока скамейки.



Как сообщает Goal, ряд клубов уже установили контакт с лагерем 34-летнего француза, забившего 11 голов в этом сезоне за "Челси" с учетом всех соревнований, и теперь ветеран неспешно выбирает себе новое пристанище.