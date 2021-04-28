О'Хара: "Лучше бы "Брентфорд" сыграл в финале вместо "Тоттенхэма"!

Тоттенхэм Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара обрушился с критикой на "шпор" после поражения 1:0 в финале Кубка Лиги.

В минувшее воскресенье "Тоттенхэм" проиграл на "Уэмбли", продлив свою бестрофейную серию, которая длится с 2008 года. Больше всего О'Хару расстроило содержание игры "шпор".

"Всего два удара в кубковом финале — это жалкая, жалкая игра. "Манчестер Сити" был на порядок лучше".

"Так много людей из "Тоттенхэма" говорили об этом финале как о большом матче, и они не показали ничего. Это шокировало".

"Тоттенхэм" превратился в команду, которая только притворяется. Мы считаем себя большим клубом, мы ведем себя как большой клуб, но мы не являемся большим клубом. Проблема в том, что слишком много игроков в этой команде считают себя отличными игроками, но они таковыми не являются".

"Мы победили "Брентфорд" в полуфинале, но лучше бы "Брентфорд" сыграл в финале! Они бы выложились без остатка, они бы прессинговали, они бы не давали "Сити" свободного пространства. Они бы могли уступить в три-четыре мяча, но по крайней мере они бы попытались забить".

"Это была такая плохая игра в исполнении столь многих игроков, которые считают себя хорошими игроками. Сон терял мяч каждый раз, когда получал его. Он не хотел идти на Кайла Уолкера один в один... Он абсолютно струсил".

"Ты не можешь обвинить в поражении Райана Мейсона, потому что он здесь неделю. Кто уволил Жозе Моуриньо? Моуриньо умеет выигрывать трофеи и финалы. Только "Тоттенхэм" мог сотворить такое... Только "Тоттенхэм" мог уволить тренера, способного победить Пепа Гвардиолу, за неделю до финала. Это неслыханно".

"Это была игра команды Жозе Моуриньо без самого Жозе Моуриньо. Я надеялся увидеть что-нибудь другое", — сообщил О'Хара talkSPORT.


Метки Кубок Лиги, О'Хара, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2021 14:00

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  1. bes-ter 28.04.2021 15:24 # bes-ter
    Да ладно вам, Мауриньо потерял контроль над командой, останься он до финала и проиграй его, тут бы половина кричали что зачем было ждать , а команда без Жозе выинрала бы матч легко

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  2. glorfindel 28.04.2021 14:18 # glorfindel
    Только "Тоттенхэм" мог уволить тренера, способного победить Пепа Гвардиолу, за неделю до финала.

    Источник: http://fapl.ru/posts/85569/?c=1

    Сильно сказал и в точку.

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  3. apl-nash 28.04.2021 14:18 # apl-nash
    Уже давно замечено, что сон трусоват по своей сущности

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