О'Хара: "Лучше бы "Брентфорд" сыграл в финале вместо "Тоттенхэма"!

Бывший полузащитник "Тоттенхэма" Джейми О'Хара обрушился с критикой на "шпор" после поражения 1:0 в финале Кубка Лиги.

В минувшее воскресенье "Тоттенхэм" проиграл на "Уэмбли", продлив свою бестрофейную серию, которая длится с 2008 года. Больше всего О'Хару расстроило содержание игры "шпор".



"Всего два удара в кубковом финале — это жалкая, жалкая игра. "Манчестер Сити" был на порядок лучше".



"Так много людей из "Тоттенхэма" говорили об этом финале как о большом матче, и они не показали ничего. Это шокировало".



"Тоттенхэм" превратился в команду, которая только притворяется. Мы считаем себя большим клубом, мы ведем себя как большой клуб, но мы не являемся большим клубом. Проблема в том, что слишком много игроков в этой команде считают себя отличными игроками, но они таковыми не являются".



"Мы победили "Брентфорд" в полуфинале, но лучше бы "Брентфорд" сыграл в финале! Они бы выложились без остатка, они бы прессинговали, они бы не давали "Сити" свободного пространства. Они бы могли уступить в три-четыре мяча, но по крайней мере они бы попытались забить".



"Это была такая плохая игра в исполнении столь многих игроков, которые считают себя хорошими игроками. Сон терял мяч каждый раз, когда получал его. Он не хотел идти на Кайла Уолкера один в один... Он абсолютно струсил".



"Ты не можешь обвинить в поражении Райана Мейсона, потому что он здесь неделю. Кто уволил Жозе Моуриньо? Моуриньо умеет выигрывать трофеи и финалы. Только "Тоттенхэм" мог сотворить такое... Только "Тоттенхэм" мог уволить тренера, способного победить Пепа Гвардиолу, за неделю до финала. Это неслыханно".



"Это была игра команды Жозе Моуриньо без самого Жозе Моуриньо. Я надеялся увидеть что-нибудь другое", — сообщил О'Хара talkSPORT.