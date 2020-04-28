Каррагер: "Пулишич никогда не достигнет уровня Азара"

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что плеймейкер "Челси" Кристиан Пулишич никогда не достигнет уровня Эдена Азара.

Летом 2019 Пулишич прибыл в "Челси" на замену Азару, ушедшему в "Реал", которому "синие" противостояли накануне вечером в полуфинале Лиги Чемпионов.



К слову, именно Пулишич открыл счет в матче на "Сантьяго Бернабеу" (1:1), однако Каррагер просто не верит, что Кристиан будет так же хорош, как Азар в свое время.



"Я большой поклонник Пулишича, но я не думаю, что он достигнет уровня Эдена Азара... Прошу прощения".



"Эден Азар был лучшим игроком в Премьер-Лиге на протяжении четырех лет, а со сборной Бельгии финишировал на третьем месте на Чемпионате Мира, став лучшим игроком турнира. Вот о таком уровне мы говорим в случае с Азаром".



"Я не пытаюсь принизить Пулишича, хотя так может показаться, но я думаю, мы забываем, насколько хорош был Азар".



"Он был моим любимым игроком в Премьер-Лиге, но Пулишичу будет сложно повторить его достижения. Ему будет сложно проявить себя на большом турнире со сборной США".



"Думаю, он может построить блестящую карьеру, и у него большой потенциал, но я не представляю себе, что он достигнет этого уровня", — сообщил Каррагер в эфире CBS Sports.