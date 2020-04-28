Каррагер: "Пулишич никогда не достигнет уровня Азара"
Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что плеймейкер "Челси" Кристиан Пулишич никогда не достигнет уровня Эдена Азара.
Летом 2019 Пулишич прибыл в "Челси" на замену Азару, ушедшему в "Реал", которому "синие" противостояли накануне вечером в полуфинале Лиги Чемпионов.
К слову, именно Пулишич открыл счет в матче на "Сантьяго Бернабеу" (1:1), однако Каррагер просто не верит, что Кристиан будет так же хорош, как Азар в свое время.
"Я большой поклонник Пулишича, но я не думаю, что он достигнет уровня Эдена Азара... Прошу прощения".
"Эден Азар был лучшим игроком в Премьер-Лиге на протяжении четырех лет, а со сборной Бельгии финишировал на третьем месте на Чемпионате Мира, став лучшим игроком турнира. Вот о таком уровне мы говорим в случае с Азаром".
"Я не пытаюсь принизить Пулишича, хотя так может показаться, но я думаю, мы забываем, насколько хорош был Азар".
"Он был моим любимым игроком в Премьер-Лиге, но Пулишичу будет сложно повторить его достижения. Ему будет сложно проявить себя на большом турнире со сборной США".
"Думаю, он может построить блестящую карьеру, и у него большой потенциал, но я не представляю себе, что он достигнет этого уровня", — сообщил Каррагер в эфире CBS Sports.
28.04.2021 13:00
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Последние комментарии:
Уровень Салаха - может быть, но уж точно не Азара
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для Пули эти слова могут стать триггером. может начать разъебывать и доказывать, что Каррагер лопух конченый. главное, чтобы не травмировался, тогда всё у него получится
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А Каррагер сам та был тем еще деревянной привозилой...
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Пуля топарь дикий, жаль хрустальный.
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если мы говорим об уровне то он может и если постоянные травмы прекратятся то достигнет как минимум а то и выше
они не одинаковые игроки, пуля быстрее будет и результативнее, лучший сезон азара был 15+15, в дриблинге он ему конечно уступает но нацеленности на ворота хоть отбавляй
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It's true.
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