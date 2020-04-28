Каррагер: "Пулишич никогда не достигнет уровня Азара"

Кристиан Пулишич Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер считает, что плеймейкер "Челси" Кристиан Пулишич никогда не достигнет уровня Эдена Азара.

Летом 2019 Пулишич прибыл в "Челси" на замену Азару, ушедшему в "Реал", которому "синие" противостояли накануне вечером в полуфинале Лиги Чемпионов.

К слову, именно Пулишич открыл счет в матче на "Сантьяго Бернабеу" (1:1), однако Каррагер просто не верит, что Кристиан будет так же хорош, как Азар в свое время.

"Я большой поклонник Пулишича, но я не думаю, что он достигнет уровня Эдена Азара... Прошу прощения".

"Эден Азар был лучшим игроком в Премьер-Лиге на протяжении четырех лет, а со сборной Бельгии финишировал на третьем месте на Чемпионате Мира, став лучшим игроком турнира. Вот о таком уровне мы говорим в случае с Азаром".

"Я не пытаюсь принизить Пулишича, хотя так может показаться, но я думаю, мы забываем, насколько хорош был Азар".

"Он был моим любимым игроком в Премьер-Лиге, но Пулишичу будет сложно повторить его достижения. Ему будет сложно проявить себя на большом турнире со сборной США".

"Думаю, он может построить блестящую карьеру, и у него большой потенциал, но я не представляю себе, что он достигнет этого уровня", — сообщил Каррагер в эфире CBS Sports.


Метки Азар, Карраге, Пулишич, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2021 13:00

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  1. yela 28.04.2021 13:43 # yela
    Уровень Салаха - может быть, но уж точно не Азара

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  2. murderface616 28.04.2021 13:43 # murderface616
    для Пули эти слова могут стать триггером. может начать разъебывать и доказывать, что Каррагер лопух конченый. главное, чтобы не травмировался, тогда всё у него получится

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  3. umoraaa 28.04.2021 13:42 # umoraaa
    А Каррагер сам та был тем еще деревянной привозилой...

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  4. stamford-bridge 28.04.2021 13:30 # stamford-bridge
    Пуля топарь дикий, жаль хрустальный.

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  5. godlike 28.04.2021 13:24 # godlike
    если мы говорим об уровне то он может и если постоянные травмы прекратятся то достигнет как минимум а то и выше

    они не одинаковые игроки, пуля быстрее будет и результативнее, лучший сезон азара был 15+15, в дриблинге он ему конечно уступает но нацеленности на ворота хоть отбавляй

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  6. danny949494 28.04.2021 13:01 # danny949494
    It's true.

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