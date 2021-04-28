Гиггз шокирован тем, что его не номинировали в Зал славы Премьер-Лиги

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз шокирован тем, что его не номинировали на включение в Зал славы Премьер-Лиги.

Ранее на текущей неделе Премьер-Лига официально открыла свой Зал славы, сделав ее первыми членами легендарных нападающих Алана Ширера и Тьерри Анри.



Также Премьер-Лига назвала имена 23 игроков, из которых болельщикам посредством голосования предлагается выбрать еще шесть для включения в Зал славы в 2021 году.



Внимательные болельщики заметили отсутствие среди номинантов Уэйна Руни, лучшего бомбардира "Юнайтед" всех времен, и Гиггза, который всю свою карьеру посвятил "красным дьяволам".



Но если отсутствие Руни объясняется легко — по состоянию на 1 августа 2020 Уэйн еще не завершил свою игровую карьеру, — то с Гиггзом сложнее. Вероятно, Премьер-Лига учла то, что вскоре Райана могут посадить в тюрьму.



По информации Daily Mirror, изначально Премьер-Лига планировала назвать Гиггза на месте Анри, включив Райана в Зал славы первым, наряду с Ширером.



Однако в последний момент Премьер-Лига изменила свое решение, и Гиггз, выигравший 13 титулов вместе с "Юнайтед", даже не попал в число 23 номинатов.



Утверждается, что эта ситуация сильно разозлила Гиггза. Впрочем, 47-летнему валлийцу некогда предаваться эмоциям — в среду его ждут в суде с объяснениями насчет избиения двух женщин.