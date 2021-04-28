Азар хочет победить своих друзей из "Челси"

Полузащитник "Реала" Эден Азар предупредил, что его команда будет играть на победу в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Челси".

Накануне вечером Азар, едва вернувшийся в строй после очередной травмы, провел заключительные 25 минут первого матча с "Челси" (1:1).



5 мая Эдена ожидает эмоциональный выезд на "Стэмфорд Бридж", где он выступал с 2012 по 2019 год, однако в этот день бельгиец будет готов забыть о дружбе.



"Мы должны отправиться туда, чтобы попытаться выиграть матч. Всегда хорошо играть против друзей — у меня до сих пор там есть парочка таковых, но теперь я игрок "Реала", и я просто хочу победить".



"Мне все равно, противостоит нам "Челси" или другая команда".



"Я просто хочу двигаться шаг за шагом. Конечно, я хочу играть, хочу быть на поле. В предыдущем матче я сыграл 15 минут, сегодня — чуть больше. До конца сезона нас еще ждет пара славных матчей. Я просто хочу быть готовым к ним. Я чувствую себя лучше и просто рад, что снова могу играть", — сообщил Азар BT Sport.