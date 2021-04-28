Азар хочет победить своих друзей из "Челси"
Полузащитник "Реала" Эден Азар предупредил, что его команда будет играть на победу в ответном полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Челси".
Накануне вечером Азар, едва вернувшийся в строй после очередной травмы, провел заключительные 25 минут первого матча с "Челси" (1:1).
5 мая Эдена ожидает эмоциональный выезд на "Стэмфорд Бридж", где он выступал с 2012 по 2019 год, однако в этот день бельгиец будет готов забыть о дружбе.
"Мы должны отправиться туда, чтобы попытаться выиграть матч. Всегда хорошо играть против друзей — у меня до сих пор там есть парочка таковых, но теперь я игрок "Реала", и я просто хочу победить".
"Мне все равно, противостоит нам "Челси" или другая команда".
"Я просто хочу двигаться шаг за шагом. Конечно, я хочу играть, хочу быть на поле. В предыдущем матче я сыграл 15 минут, сегодня — чуть больше. До конца сезона нас еще ждет пара славных матчей. Я просто хочу быть готовым к ним. Я чувствую себя лучше и просто рад, что снова могу играть", — сообщил Азар BT Sport.
28.04.2021 11:00
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он хочет победить своих друзей, потом они его победят, потом они друг друга по очереди победят. вспомнят традиции раздевалки пенсопеджиков.
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И ведь как назло может зарешать на бридже(
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уефа явно против
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Как по мне легко тянет на статус самого провального трансфера в истории футбола. Отдать денег как за Мбаппе, а получить немотивированное травматичное стекло под тридцаху, которое еще регулярно умудряется нарушать режим питания и внутриклубную дисциплину. На его фоне пианист из "Арсенала" просто мелкая трансферная ошибка.
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пара славных матчей... и дальше кайфовать
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Удивительно
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