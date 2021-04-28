Анонс матча ПСЖ — "Манчестер Сити"

Впервые при Хосепе Гвардиоле достигнув полуфинальной стадии Лиги Чемпионов, "Манчестер Сити" сыграет здесь с ПСЖ. Сначала — на выезде.

"Сити" недавно вылетел из Кубка Англии, но в то же время успел выиграть Кубок Лиги и находится на пороге чемпионства в Премьер-Лиге.



Примечательно, что ранее в этом сезоне ПСЖ уже играл с командой из Манчестера — на тот момент еще подопечные Томаса Тухеля уступили дома "Юнайтед" со счетом 1:2, затем взяв реванш на "Олд Траффорд" (1:3).



"Мы не в элите этого соревнования, но мы определенно хотим там быть. Когда владельцы пришли в клуб, в первую очередь они хотели преуспеть в Англии, и нам повезло, что мы там, где находимся".



"Премьер-Лига — самое важное соревнование, но я бы сказал, что Лига Чемпионов — самое приятное", — цитирует Гвардиолу BBC.



- ПСЖ не выиграл ни одной из трех последних встреч с "Сити" в еврокубках (2 ничьи, 1 поражение).



- В единственном предыдущем противостоянии этих команд в плей-офф еврокубков "Сити" выбил ПСЖ со стадии 1/4 финала в сезоне 2015/16 (3:2 по сумме двух матчей).



- Это всего лишь четвертый полуфинал в еврокубках для "Сити" — и первый с сезона 2015/16. До финала "горожане" добирались лишь раз — в 1970, и то был Кубок обладателей кубков.



- ПСЖ — всего лишь третья после "Сент-Этьена" и "Марселя" французская команда, достигшая полуфинала Лиги Чемпионов / Кубка европейских чемпионов два сезона подряд.



- ПСЖ надеется второй год подряд достичь финала Лиги Чемпионов. Прежде это удавалось восьми командам, из которых только "Атлетико" и "Валенсия" провалили обе попытки.



- "Сити" выиграл девять из 10 матчей в этом розыгрыше Лиги Чемпионов (1 ничья). При текущем формате соревнования еще никому из английских команд не удавалось одержать 10+ побед за сезон.



- Это будет восьмое полуфинальное противостояние Лиги Чемпионов в тренерской карьере Гвардиолы, и это совместный рекорд с Жозе Моуриньо.



- Гвардиола побеждал только трех других тренеров чаще, чем Маурисио Почеттино (10 побед, 5 ничьих, 3 поражения), однако в их единственном противостоянии в Лиге Чемпионов Хосеп был повержен "Тоттенхэмом" аргентинца — в четвертьфинале в сезоне 2018/19.



"Сити" не имеет проблем с составом. Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро недавно вернулись после травм.



Лига Чемпионов. 1/2 финала. Первый матч

ПСЖ (Франция) — "Манчестер Сити" (Англия)

Париж. Стадион "Стад де Франс". 22:00 Онлайн-трансляция