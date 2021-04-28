Фернандеш мечтает тренировать "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш рассказал, что в будущем хотел бы стать главным тренером "красных дьяволов".

Сейчас Фернандеш находится в самом расцвете сил, забив 24 гола и отдав 13 результативных передач за "Юнайтед" в этом сезоне, однако в свои 26 лет Бруну уже не чувствует себя молодым игроком и задумывается о том, чем будет заниматься после окончания карьеры футболиста.



"Сейчас я вижу, как бежит время, вижу парней 2000, 2001, 2002 года рождения. Даже моя собственная сестра 2000 года, и это не укладывается в моей голове".



"Знаете, я стараюсь получать удовольствие от футбола. Думаю, я хочу стать тренером. Я говорю честно — я бы хотел стать тренером".



"Не знаю, тренером какой команды, но я бы хотел тренировать. Конечно, больше всего я могу мечтать о том, чтобы тренировать "Манчестер Юнайтед", я был бы рад этому. Я лишь могу оставить эти несколько слов, и если в будущем я стану тренером, фанаты смогут подвергнуть меня давлению!"



"Думаю, я бы хотел стать тренером в будущем. Я не уверен насчет этого, но с учетом моих чувств к футболу я бы хотел остаться внутр игры. Вся моя жизнь связана с футболом, и я бы хотел, чтобы так было и в будущем", — цитирует Фернандеша официальный веб-сайт "Юнайтед".