Венгер может стать союзником Эка в покупке "Арсенала"

Даниэль Эк не собирается отказываться от своих планов по приобретению "Арсенала" и может обрести еще одного влиятельного союзника в лице Арсена Венгера.

Накануне Стэн и Джош Кроенке выпустили официальное заявление о том, что не собираются продавать "Арсенал" или долю в нем.



Этим заявлением семья Кроенке отреагировала на слухи о том, что Эк, заручившись поддержкой легенд "канониров" Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Патрика Виейра, собирается предложить 1.8 млрд. фунтов за клуб с "Эмирейтс".



Однако The Guardian и The Telegraph в один голос утверждают, что заявление американцев ничуть не поколебало намерения Эка, поддержать которого вскоре может даже Венгер.



"Я бы сказал, что мне нравится факт, когда клубом руководят выходцы из этого самого клуба".



"Вообще говоря, в мире футбола есть два примера: когда клубом управляют бывшие игроки, как это происходит в "Баварии", или большие инвесторы, купившие клуб вроде "Манчестер Сити".



"Поскольку я футбольный человек, мне нравится идея о том, чтобы бывшие игроки "Арсенала" пришли к управлению клубом и давали бы свои советы".



"Что касается покупки клуба, то обычно большие сделки заключаются, когда о них никто не знает. Если ты объявил о своих намерениях заранее, твоя задача становится сродни покорению горной вершины. Никто не даст тебе ничего просто так. Гораздо проще, когда ты договариваешься, а затем выходишь и объявляешь".



"Слушайте, я всегда будут поддерживать "Арсенал". Если я могу помочь "Арсеналу" каким-либо образом, я сделаю это. Это мой ответ. Если нет, я счастлив жить своей жизнью", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.