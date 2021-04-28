Тухель дал совет Вернеру
Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал совет Тимо Вернеру после убойного промаха немецкого нападающего против "Реала".
Первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" начался с того, что Вернер не смог поразить ворота "Реала" после скидки головой Кристиана Пулишича. Тимо бил уже в упор, но голкипер Тибо Куртуа отразил мяч ногой.
После матча, завершившегося вничью 1:1, Тухель признался, что Вернер "зол и расстроен". Однако Томас советует соотечественнику поскорее забыть об этом разочаровании.
"Он упустил большой шанс против "Вест Хэма" и упустил большой шанс здесь. Это не помогает. Но также не помогает плакаться по этому поводу или постоянно сожалеть".
"Есть миллионы людей, которым приходится иметь дело с более сложным вещами, чем упущенные моменты. Хорошая вещь насчет футбола в том, что завтра всем будет все равно. Сегодня мы расстроены и злы — и это нормально".
"Тимо грустно, он зол и расстроен. Завтра будет выходной, а через день он вернется и должен не унывать. Он классный парень, он профессионал. Он упорно трудится. Он выходит на голевые позиции. Он не перестанет верить в себя. Он должен принять свою ситуацию. Когда ты нападающий, никто не будет обсуждать тебя, если ты забьешь в следующем матче", — цитирует Тухеля Sky Sports.
28.04.2021 07:00
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Для первого сезона не плохие показатели 11 голов + 12 голевых, да это не выдающиеся результаты, но и не надо излишне драмотизировать. Проведет нормальную предсизонку, отдохнёт и придёт в себя. Ну да, пару тройку откровенных моментов упустил, ну бывает.
Хаверц еще хуже провёл свой дебютный сезон, без голов в ЛЧ и АПЛ фактически. Абрахам забил больше, хотя не играет и за него не платили больших денег.
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В следующем сезоне проведёт полную предсезонку и будет клепать галы. Вот увидите! Вернер Верим!
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Видел момент в предыдущих матчах, когда он стоя перед воротами в убойной позиции даёт передачу под удар. Не верит в себя, что может забить. Мало того что бьёт как попало, так ещё и не уверен в себе. Второй Мората и Торрес.
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10 хуев уже залупенсам положил, топарик лютый
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Ничего подобного, у меня давно уже сложилось мнение о нём, как об очередном неудачном нападающем, который уже не будет стабильно забивать, в Челси обычно сразу видно кто показывает результат, а кто постоянно косячит. Шевченко, Торрес, Мората и Вернер в их списке.
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Слепая лошадь. Лучше бы тренировал плотный удар и выход на ударную. Дурачок постоянно уходит в сторону от центра штрафной вдоль поля и из-раза в раз бьет из невыгодного положения с острого угла. А с его прицелом, в такой ситуации шанс что он забьет равен единице. И каждый матч по несколько совершенно бесполезных таких ударов. Кретин.
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То чувство, когда у тебя нападающий - слепая лошадь
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Однозначно топ! 10ку положит как минимум
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