Тухель дал совет Вернеру

Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал совет Тимо Вернеру после убойного промаха немецкого нападающего против "Реала".

Первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" начался с того, что Вернер не смог поразить ворота "Реала" после скидки головой Кристиана Пулишича. Тимо бил уже в упор, но голкипер Тибо Куртуа отразил мяч ногой.



После матча, завершившегося вничью 1:1, Тухель признался, что Вернер "зол и расстроен". Однако Томас советует соотечественнику поскорее забыть об этом разочаровании.



"Он упустил большой шанс против "Вест Хэма" и упустил большой шанс здесь. Это не помогает. Но также не помогает плакаться по этому поводу или постоянно сожалеть".



"Есть миллионы людей, которым приходится иметь дело с более сложным вещами, чем упущенные моменты. Хорошая вещь насчет футбола в том, что завтра всем будет все равно. Сегодня мы расстроены и злы — и это нормально".



"Тимо грустно, он зол и расстроен. Завтра будет выходной, а через день он вернется и должен не унывать. Он классный парень, он профессионал. Он упорно трудится. Он выходит на голевые позиции. Он не перестанет верить в себя. Он должен принять свою ситуацию. Когда ты нападающий, никто не будет обсуждать тебя, если ты забьешь в следующем матче", — цитирует Тухеля Sky Sports.