Тухель дал совет Вернеру

Тимо Вернер Главный тренер "Челси" Томас Тухель дал совет Тимо Вернеру после убойного промаха немецкого нападающего против "Реала".

Первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" начался с того, что Вернер не смог поразить ворота "Реала" после скидки головой Кристиана Пулишича. Тимо бил уже в упор, но голкипер Тибо Куртуа отразил мяч ногой.

После матча, завершившегося вничью 1:1, Тухель признался, что Вернер "зол и расстроен". Однако Томас советует соотечественнику поскорее забыть об этом разочаровании.

"Он упустил большой шанс против "Вест Хэма" и упустил большой шанс здесь. Это не помогает. Но также не помогает плакаться по этому поводу или постоянно сожалеть".

"Есть миллионы людей, которым приходится иметь дело с более сложным вещами, чем упущенные моменты. Хорошая вещь насчет футбола в том, что завтра всем будет все равно. Сегодня мы расстроены и злы — и это нормально".

"Тимо грустно, он зол и расстроен. Завтра будет выходной, а через день он вернется и должен не унывать. Он классный парень, он профессионал. Он упорно трудится. Он выходит на голевые позиции. Он не перестанет верить в себя. Он должен принять свою ситуацию. Когда ты нападающий, никто не будет обсуждать тебя, если ты забьешь в следующем матче", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Вернер, Лига Чемпионов, Реал, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2021 07:00

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  1. blueswin 28.04.2021 08:07 # blueswin
    Для первого сезона не плохие показатели 11 голов + 12 голевых, да это не выдающиеся результаты, но и не надо излишне драмотизировать. Проведет нормальную предсизонку, отдохнёт и придёт в себя. Ну да, пару тройку откровенных моментов упустил, ну бывает.

    Хаверц еще хуже провёл свой дебютный сезон, без голов в ЛЧ и АПЛ фактически. Абрахам забил больше, хотя не играет и за него не платили больших денег.

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  2. alexander-arnold 28.04.2021 07:34 # alexander-arnold
    В следующем сезоне проведёт полную предсезонку и будет клепать галы. Вот увидите! Вернер Верим!

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  3. megamind13 28.04.2021 07:30 # megamind13
    Видел момент в предыдущих матчах, когда он стоя перед воротами в убойной позиции даёт передачу под удар. Не верит в себя, что может забить. Мало того что бьёт как попало, так ещё и не уверен в себе. Второй Мората и Торрес.

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  4. vyrentz 28.04.2021 07:30 # vyrentz
    10 хуев уже залупенсам положил, топарик лютый

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  5. drogba11cool 28.04.2021 07:29 # drogba11cool
    Ничего подобного, у меня давно уже сложилось мнение о нём, как об очередном неудачном нападающем, который уже не будет стабильно забивать, в Челси обычно сразу видно кто показывает результат, а кто постоянно косячит. Шевченко, Торрес, Мората и Вернер в их списке.

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  6. flash25rus 28.04.2021 07:23 # flash25rus
    Слепая лошадь. Лучше бы тренировал плотный удар и выход на ударную. Дурачок постоянно уходит в сторону от центра штрафной вдоль поля и из-раза в раз бьет из невыгодного положения с острого угла. А с его прицелом, в такой ситуации шанс что он забьет равен единице. И каждый матч по несколько совершенно бесполезных таких ударов. Кретин.

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  7. apl-nash 28.04.2021 07:23 # apl-nash
    То чувство, когда у тебя нападающий - слепая лошадь

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  8. selta 28.04.2021 07:20 # selta
    Однозначно топ! 10ку положит как минимум

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