Роджерс отверг интерес "Тоттенхэма"

"Тоттенхэм" потерпел неудачу в своем стремлении переманить главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса.

Увольняя Жозе Моуриньо в прошлый понедельник, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви уже имел готовый шорт-лист из двух имен на замену португальцу, компенсацию которому "шпоры" планировали выплатить из денег за вступление в Европейскую Суперлигу.



Однако проект Суперлиги развалился за два дня, а первого специалиста в шорт-листе Леви — Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг" — увела "Бавария", во вторник утром подтвердив назначение 33-летнего немца.



В списке Леви все еще оставался Роджерс, с которым был установлен контакт в последние 48 часов, однако Брендан, как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, не проявил интереса к работе с "Тоттенхэмом".



Роджерс находится на пороге попадания в еврокубки с "Лестером" и хочет продолжить свою работу с проектом "лис".



Не сумев заманить Нагельсманна или Роджерса, теперь Леви вынужден искать альтернативные варианты, одним из которых может стать Эрик Тен Хаг из "Аякса".