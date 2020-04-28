Роджерс отверг интерес "Тоттенхэма"

Брендан Роджерс "Тоттенхэм" потерпел неудачу в своем стремлении переманить главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса.

Увольняя Жозе Моуриньо в прошлый понедельник, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви уже имел готовый шорт-лист из двух имен на замену португальцу, компенсацию которому "шпоры" планировали выплатить из денег за вступление в Европейскую Суперлигу.

Однако проект Суперлиги развалился за два дня, а первого специалиста в шорт-листе Леви — Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг" — увела "Бавария", во вторник утром подтвердив назначение 33-летнего немца.

В списке Леви все еще оставался Роджерс, с которым был установлен контакт в последние 48 часов, однако Брендан, как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, не проявил интереса к работе с "Тоттенхэмом".

Роджерс находится на пороге попадания в еврокубки с "Лестером" и хочет продолжить свою работу с проектом "лис".

Не сумев заманить Нагельсманна или Роджерса, теперь Леви вынужден искать альтернативные варианты, одним из которых может стать Эрик Тен Хаг из "Аякса".


Метки Лестер, Роджерс, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2021 06:00

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  1. alexander-arnold 28.04.2021 07:35 # alexander-arnold
    Аллегри, Лампард, Тен Хаг, Гари Невилл выбирай не хочу

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  2. vyrentz 28.04.2021 07:32 # vyrentz
    Тен Хаг отличный варик, без шуток

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  3. apl-nash 28.04.2021 07:26 # apl-nash
    Вообще невозможно представить, кто может взяться за этот курятник, да ещё с лысым петухом?

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  4. drogba11cool 28.04.2021 07:26 # drogba11cool
    Не повезло не повезло

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  5. kel-thuzad 28.04.2021 06:49 # kel-thuzad
    Какой же все таки Леви мудоеб))

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