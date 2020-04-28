Роджерс отверг интерес "Тоттенхэма"
"Тоттенхэм" потерпел неудачу в своем стремлении переманить главного тренера "Лестера" Брендана Роджерса.
Увольняя Жозе Моуриньо в прошлый понедельник, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви уже имел готовый шорт-лист из двух имен на замену португальцу, компенсацию которому "шпоры" планировали выплатить из денег за вступление в Европейскую Суперлигу.
Однако проект Суперлиги развалился за два дня, а первого специалиста в шорт-листе Леви — Юлиана Нагельсманна из "РБ Лейпциг" — увела "Бавария", во вторник утром подтвердив назначение 33-летнего немца.
В списке Леви все еще оставался Роджерс, с которым был установлен контакт в последние 48 часов, однако Брендан, как утверждает Daily Mail в эксклюзивном материале, не проявил интереса к работе с "Тоттенхэмом".
Роджерс находится на пороге попадания в еврокубки с "Лестером" и хочет продолжить свою работу с проектом "лис".
Не сумев заманить Нагельсманна или Роджерса, теперь Леви вынужден искать альтернативные варианты, одним из которых может стать Эрик Тен Хаг из "Аякса".
28.04.2021 06:00
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Последние комментарии:
Аллегри, Лампард, Тен Хаг, Гари Невилл выбирай не хочу
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Тен Хаг отличный варик, без шуток
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Вообще невозможно представить, кто может взяться за этот курятник, да ещё с лысым петухом?
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Не повезло не повезло
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Какой же все таки Леви мудоеб))
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