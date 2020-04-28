Тухель: "Должны были забивать еще один, как минимум"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель чувствует, что его команда должна была забивать "Реалу" больше, нежели один гол.

Гол Кристиана Пулишича обеспечил "Челси" ничью 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов, однако у Тухеля остались смешанные впечатления после игры.

С одной стороны, Томас доволен, как сыграла его команда. С другой, он расстроен, что "синие" забили только раз, а ответный гол Карима Бензема состоялся без особых на то предпосылок.

"Мы очень, очень хорошо начали матч, играли в классный и очень смелый футбол. Мы заслужили выиграть первый тайм, мы имели моменты. К сожалению, соперник забил после стандартного положения, а кроме этого они больше ничего не создали — мы им не позволили".

"Мы были расстроены уходить на перерыв с таким счетом. Мы должны были сохранять спокойствие и не терять уверенность в себе. Во втором тайме игра была очень тактической, и вы могли почувствовать, что мы слегка устали. У нас были считанные дни на восстановление после другого тяжелого выездного матча. Остается смириться с 1:1".

"Мы полностью заслужили свой гол и должны были забивать еще один, как минимум. Мы пропустили более-менее из ничего, и такое всегда может случиться благодаря индивидуальному мастерству", — сообщил Тухель BT Sport.


Метки Лига Чемпионов, Реал, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.04.2021 00:45

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Последние комментарии:




  1. asnural 28.04.2021 01:46 # asnural
    Тухель при этом победил уже...лысого, насекомое, папу карло, цыгана симеоне..дважды. настала очередь зизу

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  2. leysan 28.04.2021 01:45 # leysan
    Сегодня смотрел и думал: блин, сейчас бы Кейна вместо Вернера, было бы 0:3.

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  3. true-manc 28.04.2021 00:49 # true-manc
    Это правда

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