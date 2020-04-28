Тухель: "Должны были забивать еще один, как минимум"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель чувствует, что его команда должна была забивать "Реалу" больше, нежели один гол.

Гол Кристиана Пулишича обеспечил "Челси" ничью 1:1 в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов, однако у Тухеля остались смешанные впечатления после игры.



С одной стороны, Томас доволен, как сыграла его команда. С другой, он расстроен, что "синие" забили только раз, а ответный гол Карима Бензема состоялся без особых на то предпосылок.



"Мы очень, очень хорошо начали матч, играли в классный и очень смелый футбол. Мы заслужили выиграть первый тайм, мы имели моменты. К сожалению, соперник забил после стандартного положения, а кроме этого они больше ничего не создали — мы им не позволили".



"Мы были расстроены уходить на перерыв с таким счетом. Мы должны были сохранять спокойствие и не терять уверенность в себе. Во втором тайме игра была очень тактической, и вы могли почувствовать, что мы слегка устали. У нас были считанные дни на восстановление после другого тяжелого выездного матча. Остается смириться с 1:1".



"Мы полностью заслужили свой гол и должны были забивать еще один, как минимум. Мы пропустили более-менее из ничего, и такое всегда может случиться благодаря индивидуальному мастерству", — сообщил Тухель BT Sport.