"Челси" сыграл в Мадриде вничью
"Челси" завершил вничью первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" — 1:1.
Главный тренер "синих" Томас Тухель выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Вест Хэма" в минувшую субботу (0:1).
"Челси" начал матч резко и агрессивно, чем застал "Реал" врасплох. Гости могли открыть счет уже на 10-й минуте, когда провели стремительную атаку, однако голкиперу хозяев Тибо Куртуа удалось ногой остановить мяч после скидки головой Кристиана Пулишича и удара в упор Тимо Вернера.
Но прошло всего четыре минуты, и счет был открыт. Антонио Рюдигер выполнил длинный заброс с середины поля в штрафную, где Пулишич принял мяч, сделал паузу и, выманив Куртуа на себя, расстрелял ворота — 0:1.
Открыв в счет, "синие" перестроились. Команда Томаса Тухеля остепенилась и стала играть в позиционный футбол.
Но "Реал" не был бы "Реалом", если бы не мог создать момент из ничего. Так и вышло на 23-й минуте, когда Карим Бензема выстрелил с дистанции, а мяч облизал штангу.
Точно так же, без особых на то предпосылок, хозяева создали и второй свой момент. На 29-й минуте после подачи верхом в штрафную и двух скидок Бензема технично подработал себе мяч головой и, отклонив корпус, пробил — 1:1.
После обмена голами игра выравнялсь. "Реал" пришел в себя, но при этом по-прежнему выглядел весьма уязвимо в обороне, чем "Челси" пытался пользоваться.
Во втором тайме была равной, но стала более закрытой.Куртуа и Эдуару Менди почти не приходилось совершать спасений. Ничейный результат сохранился до финального свистка.
Забитый на выезде гол — небольшое, но все-таки преимущество, которое имеет "Челси" в преддверии ответного матча. Однако "синие" выглядели настолько уверенно, что ничья воспринимается с некоторым разочарованием — лондонцы вполне могли вернуться домой с победой.
"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия) — 1:1 (1:1)
Голы: Бензема 29 — Пулишч 14.
"Реал": Куртуа, Милитао, Варан, Начо, Карвахаль (Одриосола 77), Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело (Асенсио 77), Бензема (Родриго 90), Винисиус (Азар 66).
"Челси": Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта (Джеймс 67), Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт, Пулишич (Зийеш 66), Вернер (Хаверц 66).
Предупреждения: Варан, Кроос, Марсело, Винисиус, Одриосола — Пулишич.
27.04.2021 23:55
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Последние комментарии:
— Ни один игрок АПЛ не упускал больше больших шансов в этом сезоне, чем Тимо Вернер
- 29 больших шансов,
- 21 упущен,
- 8 забито
вот этот парниша как никто заслужил медаль лч
(ответить)
— Ни один игрок АПЛ не упускал больше больших шансов в этом сезоне, чем Тимо Вернер
- 29 больших шансов,
- 21 упущен,
- 8 забито
красиво
(ответить)
Че там завтра мю-арсенал в полуфинале лч, эхехехехехе.
(ответить)
на стэлфорд кринже проиграют скорее всего, в знак солидарности с залупулем.
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Раша скоро развалится на Татарстан и кавказ...остальное хохлы отожмут. И будет снова ...киевская русь платить 300 лет дань казахам
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разбор смотрю щас по футболу
чисто пидарасов пидриских тащат ..пенку то на чилвеле не дали 100% и даже не смотерли вар
там же тупо рукой в грудачину пихает...и даже вар гниды не смотрели...что за бред.
позорище
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Рассияне, почему среди вас так много ливерпульских? Весь мир знает о вашей демограф яме ввиду алкоголизма сибири и урала, но неужели это? То, что Лужков запретил
(ответить)
Пенсы vs пенсы 1-1
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По йогурту и спать.
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норм матч, пенсы могут заслуженно отдыхать и теребить свой тухель
(ответить)
реал во втором будет пытаться угловые зарабатывать и вешать вешать вешать, уаххахахах
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За портовые розовые шнурки норм бриты мстят!
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Феликсу в рот поссали ухехехеехехехехехех, он ещё и добавки просит ухехеехехехехехеехех ухехехехеехехехех уехехехехеехех
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Молодцы пенсы, надеюсь в ответке обоссат реальчик
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Оч обидно, отдали победу сами. Но что особенно огорчило, что в конце закрылись, хотя Реал даже бегать не мог, их Рюдигер оббегал аки Бейл по флангу. В первом тайме забей Тимыч, финальный счёт бы был 1-3, 1-4. А так остаётся локти кусать. Сыграли достойно, но бляяя. Осадок остался.
PS. Чот чуйка, что по такой игре Жиру бы зарешал, тем более ему есть что доказывать Бензема. Но увы, Тухель продолжает Хаверца пихать(
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По игре можно сказать не плохо сыграли... но надо было в первом тайме делать счёт 1:3 но как всегда нет убиицы в нападений :( хотя не хочется винить это юное не опытное трио нападения! Конечно опытные игроки типа Гуньдегана, Лаказета, КДБ зарешади бы в первом тайме и прибили бы игру! Но мы как всегда не ищем легких путей и будем бородся в ответном матче..... Тухель молодец с полу молодняком держится в 1/2
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Кстати, Азар рил не тот, никого на дриблинге не смог пройти, даж Хаверца. Если к след матчу форму наберёт, у среала будет шанс хоть что-то показать в атаке
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заебись хоть в субботу ссаный фулхэм...ставим нахуй ебучий резерв с гилморами и хадсонами....иначе я ипал опять смотреть на мертвого аспи и жоржа
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Бил, бью и буду бить мимо.
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уверенно проходить 1:0 ухехехехехехехехехехехее как и с Порто уверенно 2:1 ухкхеххехехехехехехехехехехехехехехеех пухляш такой пухляш
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