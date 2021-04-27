"Челси" сыграл в Мадриде вничью

"Челси" завершил вничью первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" — 1:1.

Главный тренер "синих" Томас Тухель выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Вест Хэма" в минувшую субботу (0:1).



"Челси" начал матч резко и агрессивно, чем застал "Реал" врасплох. Гости могли открыть счет уже на 10-й минуте, когда провели стремительную атаку, однако голкиперу хозяев Тибо Куртуа удалось ногой остановить мяч после скидки головой Кристиана Пулишича и удара в упор Тимо Вернера.



Но прошло всего четыре минуты, и счет был открыт. Антонио Рюдигер выполнил длинный заброс с середины поля в штрафную, где Пулишич принял мяч, сделал паузу и, выманив Куртуа на себя, расстрелял ворота — 0:1.



Открыв в счет, "синие" перестроились. Команда Томаса Тухеля остепенилась и стала играть в позиционный футбол.



Но "Реал" не был бы "Реалом", если бы не мог создать момент из ничего. Так и вышло на 23-й минуте, когда Карим Бензема выстрелил с дистанции, а мяч облизал штангу.



Точно так же, без особых на то предпосылок, хозяева создали и второй свой момент. На 29-й минуте после подачи верхом в штрафную и двух скидок Бензема технично подработал себе мяч головой и, отклонив корпус, пробил — 1:1.



После обмена голами игра выравнялсь. "Реал" пришел в себя, но при этом по-прежнему выглядел весьма уязвимо в обороне, чем "Челси" пытался пользоваться.



Во втором тайме была равной, но стала более закрытой.Куртуа и Эдуару Менди почти не приходилось совершать спасений. Ничейный результат сохранился до финального свистка.



Забитый на выезде гол — небольшое, но все-таки преимущество, которое имеет "Челси" в преддверии ответного матча. Однако "синие" выглядели настолько уверенно, что ничья воспринимается с некоторым разочарованием — лондонцы вполне могли вернуться домой с победой.



"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия) — 1:1 (1:1)



Голы: Бензема 29 — Пулишч 14.



"Реал": Куртуа, Милитао, Варан, Начо, Карвахаль (Одриосола 77), Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело (Асенсио 77), Бензема (Родриго 90), Винисиус (Азар 66).



"Челси": Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта (Джеймс 67), Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт, Пулишич (Зийеш 66), Вернер (Хаверц 66).



Предупреждения: Варан, Кроос, Марсело, Винисиус, Одриосола — Пулишич.