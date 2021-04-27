"Челси" сыграл в Мадриде вничью

Кристиан Пулишич "Челси" завершил вничью первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов против "Реала" — 1:1.

Главный тренер "синих" Томас Тухель выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Вест Хэма" в минувшую субботу (0:1).

"Челси" начал матч резко и агрессивно, чем застал "Реал" врасплох. Гости могли открыть счет уже на 10-й минуте, когда провели стремительную атаку, однако голкиперу хозяев Тибо Куртуа удалось ногой остановить мяч после скидки головой Кристиана Пулишича и удара в упор Тимо Вернера.

Но прошло всего четыре минуты, и счет был открыт. Антонио Рюдигер выполнил длинный заброс с середины поля в штрафную, где Пулишич принял мяч, сделал паузу и, выманив Куртуа на себя, расстрелял ворота — 0:1.

Открыв в счет, "синие" перестроились. Команда Томаса Тухеля остепенилась и стала играть в позиционный футбол.

Но "Реал" не был бы "Реалом", если бы не мог создать момент из ничего. Так и вышло на 23-й минуте, когда Карим Бензема выстрелил с дистанции, а мяч облизал штангу.

Точно так же, без особых на то предпосылок, хозяева создали и второй свой момент. На 29-й минуте после подачи верхом в штрафную и двух скидок Бензема технично подработал себе мяч головой и, отклонив корпус, пробил — 1:1.

После обмена голами игра выравнялсь. "Реал" пришел в себя, но при этом по-прежнему выглядел весьма уязвимо в обороне, чем "Челси" пытался пользоваться.

Во втором тайме была равной, но стала более закрытой.Куртуа и Эдуару Менди почти не приходилось совершать спасений. Ничейный результат сохранился до финального свистка.

Забитый на выезде гол — небольшое, но все-таки преимущество, которое имеет "Челси" в преддверии ответного матча. Однако "синие" выглядели настолько уверенно, что ничья воспринимается с некоторым разочарованием — лондонцы вполне могли вернуться домой с победой.

"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия) — 1:1 (1:1)

Голы: Бензема 29 — Пулишч 14.

"Реал": Куртуа, Милитао, Варан, Начо, Карвахаль (Одриосола 77), Модрич, Каземиро, Кроос, Марсело (Асенсио 77), Бензема (Родриго 90), Винисиус (Азар 66).

"Челси": Менди, Кристенсен, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта (Джеймс 67), Канте, Жоржиньо, Чилуэлл, Маунт, Пулишич (Зийеш 66), Вернер (Хаверц 66).

Предупреждения: Варан, Кроос, Марсело, Винисиус, Одриосола — Пулишич.


Метки Лига Чемпионов, обзор матча, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 23:55

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 28.04.2021 00:35 # thegodfather
    — Ни один игрок АПЛ не упускал больше больших шансов в этом сезоне, чем Тимо Вернер

    - 29 больших шансов,
    - 21 упущен,
    - 8 забито



    вот этот парниша как никто заслужил медаль лч

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  2. thegodfather 28.04.2021 00:34 # thegodfather
    — Ни один игрок АПЛ не упускал больше больших шансов в этом сезоне, чем Тимо Вернер

    - 29 больших шансов,
    - 21 упущен,
    - 8 забито



    красиво

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  3. chelsea-super 28.04.2021 00:34 # chelsea-super
    Че там завтра мю-арсенал в полуфинале лч, эхехехехехе.

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  4. hammersmith 28.04.2021 00:32 # hammersmith
    на стэлфорд кринже проиграют скорее всего, в знак солидарности с залупулем.

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  5. asnural 28.04.2021 00:26 # asnural
    Раша скоро развалится на Татарстан и кавказ...остальное хохлы отожмут. И будет снова ...киевская русь платить 300 лет дань казахам

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  6. thegodfather 28.04.2021 00:21 # thegodfather
    разбор смотрю щас по футболу


    чисто пидарасов пидриских тащат ..пенку то на чилвеле не дали 100% и даже не смотерли вар

    там же тупо рукой в грудачину пихает...и даже вар гниды не смотрели...что за бред.

    позорище

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  7. intellect 28.04.2021 00:18 # intellect
    Рассияне, почему среди вас так много ливерпульских? Весь мир знает о вашей демограф яме ввиду алкоголизма сибири и урала, но неужели это? То, что Лужков запретил

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  8. chebrec 28.04.2021 00:18 # chebrec
    Пенсы vs пенсы 1-1

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  9. gameboy 28.04.2021 00:18 # gameboy
    По йогурту и спать.

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  10. kukuruzzo 28.04.2021 00:15 # kukuruzzo
    норм матч, пенсы могут заслуженно отдыхать и теребить свой тухель

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  11. thegodfather 28.04.2021 00:14 # thegodfather
    реал во втором будет пытаться угловые зарабатывать и вешать вешать вешать, уаххахахах

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  12. intellect 28.04.2021 00:12 # intellect
    За портовые розовые шнурки норм бриты мстят!

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  13. goey 28.04.2021 00:11 # goey
    Феликсу в рот поссали ухехехеехехехехехех, он ещё и добавки просит ухехеехехехехехеехех ухехехехеехехехех уехехехехеехех

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  14. master-fakaster 28.04.2021 00:11 # master-fakaster
    Молодцы пенсы, надеюсь в ответке обоссат реальчик

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  15. skydreams 28.04.2021 00:10 # skydreams
    Оч обидно, отдали победу сами. Но что особенно огорчило, что в конце закрылись, хотя Реал даже бегать не мог, их Рюдигер оббегал аки Бейл по флангу. В первом тайме забей Тимыч, финальный счёт бы был 1-3, 1-4. А так остаётся локти кусать. Сыграли достойно, но бляяя. Осадок остался.
    PS. Чот чуйка, что по такой игре Жиру бы зарешал, тем более ему есть что доказывать Бензема. Но увы, Тухель продолжает Хаверца пихать(

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  16. chelsiukpro 28.04.2021 00:09 # chelsiukpro
    По игре можно сказать не плохо сыграли... но надо было в первом тайме делать счёт 1:3 но как всегда нет убиицы в нападений :( хотя не хочется винить это юное не опытное трио нападения! Конечно опытные игроки типа Гуньдегана, Лаказета, КДБ зарешади бы в первом тайме и прибили бы игру! Но мы как всегда не ищем легких путей и будем бородся в ответном матче..... Тухель молодец с полу молодняком держится в 1/2

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  17. scrim 28.04.2021 00:09 # scrim
    Кстати, Азар рил не тот, никого на дриблинге не смог пройти, даж Хаверца. Если к след матчу форму наберёт, у среала будет шанс хоть что-то показать в атаке

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  18. thegodfather 28.04.2021 00:09 # thegodfather
    заебись хоть в субботу ссаный фулхэм...ставим нахуй ебучий резерв с гилморами и хадсонами....иначе я ипал опять смотреть на мертвого аспи и жоржа

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  19. werner 28.04.2021 00:08 # werner
    Бил, бью и буду бить мимо.

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  20. felix-the-cat 28.04.2021 00:07 # felix-the-cat
    уверенно проходить 1:0 ухехехехехехехехехехехее как и с Порто уверенно 2:1 ухкхеххехехехехехехехехехехехехехехеех пухляш такой пухляш

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