Кейн — лучший игрок в Лондоне в 2021 году

На церемонии вручения наград London Football Awards нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн был назван лучшим лондонским игроком в 2021 году.

Кейн всегда был известен как первоклассный бомбардир, однако в этом сезоне Харри раскрыл в себе талант диспетчера.



Кейн не только возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги с 21 голом, но и является лучшим ассистентом дивизиона с 13 результативными передачами.



Если Кейн сохранит лидерство здесь и там, то будет первым игроком в истории Премьер-Лиги, сумевшим стать лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом по итогам сезона одновременно.



В борьбе за звание Игрока Года в Лондоне 27-летний капитан сборной Англии опередил Сона Хен Мина, Деклана Райса, Томаша Соучека и Мейсона Маунта.



А награда лучшему молодому игроку в Лондоне досталась вингеру "Арсенала" Букайо Сака, который в свои 19 лет является одним из лидеров команды Микеля Артеты. На этот приз также претендовали Мейсон Маунт, Деклан Райс, Эмиль Смит-Роу и Рис Джеймс.



Добавим, Дэвид Мойес и Лукаш Фабиански из "Вест Хэма" были признаны лучшим тренером и лучшим голкипером, соответственно, в Лондоне в 2021 году.







