Кейн — лучший игрок в Лондоне в 2021 году

Харри Кейн На церемонии вручения наград London Football Awards нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн был назван лучшим лондонским игроком в 2021 году.

Кейн всегда был известен как первоклассный бомбардир, однако в этом сезоне Харри раскрыл в себе талант диспетчера.

Кейн не только возглавляет бомбардирскую гонку Премьер-Лиги с 21 голом, но и является лучшим ассистентом дивизиона с 13 результативными передачами.

Если Кейн сохранит лидерство здесь и там, то будет первым игроком в истории Премьер-Лиги, сумевшим стать лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом по итогам сезона одновременно.

В борьбе за звание Игрока Года в Лондоне 27-летний капитан сборной Англии опередил Сона Хен Мина, Деклана Райса, Томаша Соучека и Мейсона Маунта.

А награда лучшему молодому игроку в Лондоне досталась вингеру "Арсенала" Букайо Сака, который в свои 19 лет является одним из лидеров команды Микеля Артеты. На этот приз также претендовали Мейсон Маунт, Деклан Райс, Эмиль Смит-Роу и Рис Джеймс.

Добавим, Дэвид Мойес и Лукаш Фабиански из "Вест Хэма" были признаны лучшим тренером и лучшим голкипером, соответственно, в Лондоне в 2021 году.

Букайо Сака

Дэвид Мойес


Метки LFA, Арсенал, Кейн, награды, Сака, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 23:00

Количество просмотров Просмотров: 437

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  1. chelsiukpro 27.04.2021 23:53 # chelsiukpro
    Хоть что то топарику дают! Но не команде....

    (ответить)

  2. unclearness 27.04.2021 23:40 # unclearness
    Какой то бестрофейник..…

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  3. vyrentz 27.04.2021 23:15 # vyrentz
    И тут Вернер промахнулся

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