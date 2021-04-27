Семья Кроенке исключает продажу "Арсенала"
Стэн и Джош Кроенке исключили продажу "Арсенала" или доли в нем.
На протяжении последних дней не утихают разговоры о том, что сооснователь Spotify Даниэль Эк, фанат "Арсенала" с детства, предпримет попытку выкупить лондонский клуб у семьи Кроенке.
Сообщалось, что Эк уже заручился поддержкой легенд "канониров" в лице Тьерри Анри, Денниса Бергкмпа, Патрика Вией и собирается предложить Кроенке 1.8 млрд. фунтов.
И вот сегодня со стороны Стэна и Джоша Кроенке, которых фанаты "Арсенала" просто возненавидели после скандала с Европейской Суперлигой, последовал ответ.
"В последние дни мы заметили спекуляции в медиа насчет возможной продажи "Арсенала". Мы остаемся на 100 процентов преданы "Арсеналу" и не продаем никакую долю в клубе. Мы не получали никаких предложений и не приветствуем их".
"Наши амбиции в отношении "Арсенала" по-прежнему заключаются в том, чтобы сражаться за главные трофеи в футболе, и наш фокус на том, чтобы повысить свою конкурентоспособность для достижения поставленных целей", — гласит совместное заявление отца и сына Кроенке и их компании Kroenke Sports & Entertainment.
27.04.2021 22:00
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Короче, куй он клал на клуб и на болельщиков, застолбиил ликвидный актив и будет до последнего крутить динаму в ожидании поучаствовать в чем то вроде ЕСЛ где спорта поменьше, а денег побольше.)
Увы, ближайшие годы Арсеналу ничего не светит.
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Додумались же продать топовый клуб этому усатому пидару, который скатил его в утиль
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