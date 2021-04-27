Санчо может заменить Салаха в "Ливерпуле"

Джейдон Санчо "Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо в преддверии летнего трансферного окна.

Как утверждает Bild, еще один блестящий сезон Санчо в Дортмунде "не остался незамеченным" со стороны главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Над "Боруссией" нависла реальная угроза не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, что подтолкнуло бы бывший клуб Клоппа к продаже не только Эрлинга Холанда, но и Санчо.

Интерес "красных" к Джейдону обусловлен сомнениями насчет будущего Мохамеха Салаха, который по ходу этого сезона сделал несколько намеков на свое желание поиграть в Ла Лиге.

Если Салах, забивший 29 голов в 46 матчах этого сезона, действительно уйдет, то Санчо будет приоритетной целью "Ливерпуля" на замену 28-летнему египтянину, чей контракт действителен до 2023 года.


Метки Боруссия, Ливерпуль, Салах, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 21:00

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  1. mancityman 27.04.2021 21:02 # mancityman
    Наш пиздюк

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  2. true-manc 27.04.2021 21:02 # true-manc
    Глупые скаузеры опять позарились на нашего воспитанника в надежде, что он вытянет их никчемную команду в ЛЧ. Старридж 2.0.

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