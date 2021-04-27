Санчо может заменить Салаха в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" проявляет интерес к вингеру дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо в преддверии летнего трансферного окна.

Как утверждает Bild, еще один блестящий сезон Санчо в Дортмунде "не остался незамеченным" со стороны главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.



Над "Боруссией" нависла реальная угроза не попасть в Лигу Чемпионов на будущий сезон, что подтолкнуло бы бывший клуб Клоппа к продаже не только Эрлинга Холанда, но и Санчо.



Интерес "красных" к Джейдону обусловлен сомнениями насчет будущего Мохамеха Салаха, который по ходу этого сезона сделал несколько намеков на свое желание поиграть в Ла Лиге.



Если Салах, забивший 29 голов в 46 матчах этого сезона, действительно уйдет, то Санчо будет приоритетной целью "Ливерпуля" на замену 28-летнему египтянину, чей контракт действителен до 2023 года.