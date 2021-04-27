Спорная красная карточка Бальбуэны отменена

В результате апелляции красная карточка, показанная защитнику "Вест Хэма" Фабиану Бальбуэне в матче Премьер-Лиги против "Челси", была отменена.

В минувшую субботу "молотобойцы" потерпели домашнее поражение со счетом 1:0, а с 81-й минуте играли вдесятером после удаления Бальбуэны за фол на крайнем защитнике "синих" Бене Чилуэлле.



Изначально рефери Крис Кавана даже не зафиксировал нарушение правил, но после подсказки от системы VAR лично сходил к монитору и предъявил Фабиану прямую красную карточку.



"Думаю, это решения принял некто, никогда не игравший в футбол. Я не понимаю, куда Фаби Бальбуэна должен был деть свою ногу", — жаловался после матча главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес.



И вот сегодня лондонцы объявили, что независимая комиссия FA удовлетворила их апелляцию, и теперь 29-летнему парагвайцу не придется отбывать дисквалификацию.