Гвардиола призывает "Сити" отнестись к матчу с ПСЖ как к товарищескому

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду отнестись к полуфинальному матчу Лиги Чемпионов против ПСЖ как к товарищескому.

В среду вечером "горожане" выйдут на поле "Стад де Франс", чтобы сразиться с Неймаром, Килианом Мбаппе и компанией.

Гвардиола хочет, чтобы его команда чувствовала себя раскрепощенной в столь важном матче и наслаждалась бы своей игрой.

"Мы знаем, что нам придется страдать в обоих матчах и что у ПСЖ будут моменты. Мы лишь можем постараться тоже создавать моменты".

"Я знаю, каким арсеналом они обладают впереди. Каждый, кто любит футбол, знает уровень их атакующих игроков, и мы не собираемся это отрицать. Но ведь это полуфинал Лиги Чемпионов — чего вы ожидали? Думаю, ПСЖ — это не только два игрока, и мы должны готовиться к различным ситуациям".

"Мы не собираемся проводить 90 минут, думая, насколько хорош определенный игрок. Мы собираемся делать то, что хотим".

"Я научился этому у Йохана Кройфа: когда ты достигаешь этих поздних стадий, ты лишь можешь наслаждаться игрой. Наслаждайся ответственностью и давлением. Наслаждайся тем, что это редкие моменты. Это элитный уровень. Игроки топ-уровня наслаждаются такими ситуациями, принимая ответственность на себя".

"Величайшие клубы и выигрывают это соревнования, потому что играют здесь так, словно это товарищеский матч. Именно это я хочу видеть в своей команде, именно это мы постараемся делать", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.


Метки Гвардиола, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 20:00

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  1. mak1779 27.04.2021 20:55 # mak1779
    Красиво сказано. Но вот Ливерпуль с этим бы не согласился!)

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  2. mancityman 27.04.2021 20:49 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. palach221078 27.04.2021 20:14 # palach221078
    Сливает ненужный кубок. Всё правильно. Кала достаточно. Этот кубок для Челси.

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  4. true-manc 27.04.2021 20:01 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    C'mon CITY!

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