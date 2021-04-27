Гвардиола призывает "Сити" отнестись к матчу с ПСЖ как к товарищескому

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал свою команду отнестись к полуфинальному матчу Лиги Чемпионов против ПСЖ как к товарищескому.

В среду вечером "горожане" выйдут на поле "Стад де Франс", чтобы сразиться с Неймаром, Килианом Мбаппе и компанией.



Гвардиола хочет, чтобы его команда чувствовала себя раскрепощенной в столь важном матче и наслаждалась бы своей игрой.



"Мы знаем, что нам придется страдать в обоих матчах и что у ПСЖ будут моменты. Мы лишь можем постараться тоже создавать моменты".



"Я знаю, каким арсеналом они обладают впереди. Каждый, кто любит футбол, знает уровень их атакующих игроков, и мы не собираемся это отрицать. Но ведь это полуфинал Лиги Чемпионов — чего вы ожидали? Думаю, ПСЖ — это не только два игрока, и мы должны готовиться к различным ситуациям".



"Мы не собираемся проводить 90 минут, думая, насколько хорош определенный игрок. Мы собираемся делать то, что хотим".



"Я научился этому у Йохана Кройфа: когда ты достигаешь этих поздних стадий, ты лишь можешь наслаждаться игрой. Наслаждайся ответственностью и давлением. Наслаждайся тем, что это редкие моменты. Это элитный уровень. Игроки топ-уровня наслаждаются такими ситуациями, принимая ответственность на себя".



"Величайшие клубы и выигрывают это соревнования, потому что играют здесь так, словно это товарищеский матч. Именно это я хочу видеть в своей команде, именно это мы постараемся делать", — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.