Каррагер обвинил игроков "Тоттенхэма" в трусости

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер обвинил игроков "Тоттенхэма", что те струсили в финальном матче Кубка Лиги против "Манчестер Сити".

В минувший уикенд "шпоры" потерпели поражение 1:0 от "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, чем продлили свою бестрофейную серию, что длится с 2008 года.



Однако Каррагер считает, что было бы неправильно списывать это поражение на неопытного Райана Мейсона, который тренирует "Тоттенхэм" в концовке сезона.



"Райан Мейсон здесь совершенно не при чем. Этой группе игроков по-настоящему не хватает смелости. По сути они струсили в финале. Забудьте о поражении — я и не ожидал, что они победят "Манчестер Сити", но важно то, каким образом они провели этот матч".



"Вина на игроках. Многие люди и другие эксперты скажут: "Типичный "Тоттенхэм", они слабы". И я возражу им, потому что это ленивый вывод. За время своей работы экспертом я был свидетелем великолепной игры "Тоттенхэма". Они не выигрывали Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов, но при Почеттино они играли выдающимся образом три или четыре года, как и при Харри Рэднаппе".



"Но что расстраивает фанатов "шпор" и является причиной для таких разговоров, так это подобные матчи. В четырех последних кубковых финалах они не забили ни одного гола, и поражение от "Сити" показывает, почему к ним пристал этот ярлык "spursy". После такой игры никаких аргументов в их защиту быть не может. Вина целиком на игроках, тренер здесь не при чем", — сообщил Каррагер в эфире.