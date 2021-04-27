Матч "Лестера" и "Пэлас" был остановлен из-за Рамадана

Матч между "Лестером" и "Кристал Пэлас" накануне стал первым в истории Премьер-Лиги, который был остановлен по религиозным причинам.

Прямо сейчас мусульмане всего мира отмечают Рамадан — священный для своей религии месяц, в течение которого они обязаны поститься.



В этом году Рамадан продлится до 12 мая, и немало игроков, включая французского защитника "Лестера" Весле Фофана, строго соблюдают религиозные традиции.



Как и другие набожные мусульмане, на период Рамадана 20-летний Фофана отказался от приема пищи и воды в светлое время суток, что делает его подготовку к матчам "лис" особенно сложной.



Накануне вечером Весле был вынужден дождаться заката солнца и лишь после этого употребил специальный энергетический напиток, чтобы восполнить силы. Ради этого в игре была сделана пауза на 35-й минуте.



"Просто хочу поблагодарить Премьер-Лигу, "Кристал Пэлас", Висенте Гуаиту и всех "лис" за то, что позволили мне прервать свой пост сегодня вечером посреди матча. Это то, что делает футбол удивительным", — написал Фофана в твиттере после победы 2:1.