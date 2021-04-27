Моуриньо напомнил о годовщине победы над "Ливерпулем"

Жозе Моуриньо Португальский тренер Жозе Моуриньо отметил очередную годовщину победы своей бывший команды "Челси" над "Ливерпулем".

Ровно семь лет назад, в этот самый день, "Челси" одержал воистину историческую победу над "Ливерпулем" со счетом 0:2 на "Энфилде".

Потерпев то поражение, "красные" упустили инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиге, и ожидание очередного титула в итоге затянулось для них на 30 лет — до прошлого сезона.

Моуриньо, на прошлой неделе уволенный с поста главного тренера "Тоттенхэма", вспомнил об этом юбилее в инстаграме, опубликовав одну из фотографий с того матча — естественно, со Стивеном Джеррардом, потеря мяча которым перед Дембой Ба предрешила судьбу поединка и всего сезона.

"Энфилд", 27 апреля 2014. Владение мячом", — гласит подпись Жозе к снимку.


Метки Ливерпуль, Моуриньо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1403

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jirrort 27.04.2021 18:00 # jirrort
    Льется беж остановки портовой собаке на бестолковку)))))

    (ответить)

  2. elprimer 27.04.2021 17:51 # elprimer
    До сих пор тлеет циган от того, что Геррард послал его в свое время на три членще.

    (ответить)

  3. alexander-arnold 27.04.2021 17:42 # alexander-arnold
    Победу над Ливерпулем на Энфилде будут всю жизнь помнить.

    Это ли не величие?

    (ответить)

  4. mancunia-planet 27.04.2021 17:36 # mancunia-planet
    Этому Ба пздц как повезло с оплошностью Джеррарда, так бы его никто никогда не вспомнил. Кому он нахер нужен.

    (ответить)

  5. asnural 27.04.2021 17:23 # asnural
    Нужно было фотку где Демба ба овладел мячом...

    (ответить)

  6. makeewadim 27.04.2021 17:20 # makeewadim
    цыган пиара

    (ответить)

  7. lfcynwa 27.04.2021 17:11 # lfcynwa
    еххехехеехе Жозик канеш красава

    даже после того как его вышвырнули из шпор нашел момент чтоб бомбануть инста. Жозе страйкс бэк

    (ответить)

  8. ilovemanutd 27.04.2021 17:10 # ilovemanutd
    Побед в будущем у него не намечается, пускай хоть старыми наслаждается

    (ответить)

  9. drogba11cool 27.04.2021 17:10 # drogba11cool
    Бедные портовые обосранцы

    (ответить)

  10. liverpyl 27.04.2021 17:08 # liverpyl
    https://thumbs.gfycat.com/DamagedRepulsiveJellyfish-mobile.mp4

    (ответить)

  11. true-manc 27.04.2021 17:02 # true-manc
    27.04.2021 12:02 #
    true-manc

    Дорогие фапловчане, поздравляю вас с праздником!

    В этот день 27 апреля 2014 года в 17:53 по московскому времени в матче Челси-Ливерпуль поскользнулся легендарный колбасный кусок говна и прославленный капитан портового борделя - стивен джеррад. Также удостоим аплодисментами выдающегося форварда Демба Ба, без проворства и хладнокровия которого не состоялось бы наше любимое театральное представление.

    "Steve Gerrard, Gerrard.
    He slipped on his fucking arse.
    He gave it to Demba Ba.
    Steve Gerrard, Gerrard"

    Источник: http://fapl.ru/posts/85540/?c=1#c7335798Пользователь получил предупреждение

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: