Моуриньо напомнил о годовщине победы над "Ливерпулем"

Португальский тренер Жозе Моуриньо отметил очередную годовщину победы своей бывший команды "Челси" над "Ливерпулем".

Ровно семь лет назад, в этот самый день, "Челси" одержал воистину историческую победу над "Ливерпулем" со счетом 0:2 на "Энфилде".



Потерпев то поражение, "красные" упустили инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиге, и ожидание очередного титула в итоге затянулось для них на 30 лет — до прошлого сезона.



Моуриньо, на прошлой неделе уволенный с поста главного тренера "Тоттенхэма", вспомнил об этом юбилее в инстаграме, опубликовав одну из фотографий с того матча — естественно, со Стивеном Джеррардом, потеря мяча которым перед Дембой Ба предрешила судьбу поединка и всего сезона.



"Энфилд", 27 апреля 2014. Владение мячом", — гласит подпись Жозе к снимку.



