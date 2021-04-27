Моуриньо напомнил о годовщине победы над "Ливерпулем"
Португальский тренер Жозе Моуриньо отметил очередную годовщину победы своей бывший команды "Челси" над "Ливерпулем".
Ровно семь лет назад, в этот самый день, "Челси" одержал воистину историческую победу над "Ливерпулем" со счетом 0:2 на "Энфилде".
Потерпев то поражение, "красные" упустили инициативу в чемпионской гонке Премьер-Лиге, и ожидание очередного титула в итоге затянулось для них на 30 лет — до прошлого сезона.
Моуриньо, на прошлой неделе уволенный с поста главного тренера "Тоттенхэма", вспомнил об этом юбилее в инстаграме, опубликовав одну из фотографий с того матча — естественно, со Стивеном Джеррардом, потеря мяча которым перед Дембой Ба предрешила судьбу поединка и всего сезона.
"Энфилд", 27 апреля 2014. Владение мячом", — гласит подпись Жозе к снимку.
27.04.2021 17:00
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Последние комментарии:
Льется беж остановки портовой собаке на бестолковку)))))
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До сих пор тлеет циган от того, что Геррард послал его в свое время на три членще.
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Победу над Ливерпулем на Энфилде будут всю жизнь помнить.
Это ли не величие?
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Этому Ба пздц как повезло с оплошностью Джеррарда, так бы его никто никогда не вспомнил. Кому он нахер нужен.
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Нужно было фотку где Демба ба овладел мячом...
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цыган пиара
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еххехехеехе Жозик канеш красава
даже после того как его вышвырнули из шпор нашел момент чтоб бомбануть инста. Жозе страйкс бэк
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Побед в будущем у него не намечается, пускай хоть старыми наслаждается
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Бедные портовые обосранцы
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https://thumbs.gfycat.com/DamagedRepulsiveJellyfish-mobile.mp4
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27.04.2021 12:02 #
true-manc
Дорогие фапловчане, поздравляю вас с праздником!
В этот день 27 апреля 2014 года в 17:53 по московскому времени в матче Челси-Ливерпуль поскользнулся легендарный колбасный кусок говна и прославленный капитан портового борделя - стивен джеррад. Также удостоим аплодисментами выдающегося форварда Демба Ба, без проворства и хладнокровия которого не состоялось бы наше любимое театральное представление.
"Steve Gerrard, Gerrard.
He slipped on his fucking arse.
He gave it to Demba Ba.
Steve Gerrard, Gerrard"
Источник: http://fapl.ru/posts/85540/?c=1#c7335798
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