Мбаппе спрашивал Почеттино насчет Премьер-Лиги
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе спрашивал его насчет Премьер-Лиги.
В данный момент от контракта Мбаппе остается всего один год, что подогревает слухи насчет перехода Килиана в "Ливерпуль" или "Манчестер Сити".
Почеттино совершенно не удивится, если в конце концов Мбаппе покинет Лигу 1 — тяга к новому в крови у 22-летнего француза.
"Килиан любит футбол, он любит говорить о футболе. Он спрашивал насчет Англии — о том, в какую игру там играют, об атмосфере и культуре там".
"Ему только 22, но он очень зрел, он верит в свой талант и открыт ко всему. Естественно, он говорит по-французски, но также у него идеальный английский и испанский".
"Однажды я сказал ему: "Мне нужно попрактиковать свой французский с тобой, хочу его улучшить". А он ответил: "Конечно, но для меня лучше говорить по-английски". Ему нравится практиковаться в различных языках", — сообщил Почеттино The Guardian.
27.04.2021 16:00
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К проверенному бате Тухелю
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Сейчас портовые хуесосы продолжат мечты мечтать, что Мбапе перейдет в их портовую помойку))
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