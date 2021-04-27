Мбаппе спрашивал Почеттино насчет Премьер-Лиги

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе спрашивал его насчет Премьер-Лиги.

В данный момент от контракта Мбаппе остается всего один год, что подогревает слухи насчет перехода Килиана в "Ливерпуль" или "Манчестер Сити".



Почеттино совершенно не удивится, если в конце концов Мбаппе покинет Лигу 1 — тяга к новому в крови у 22-летнего француза.



"Килиан любит футбол, он любит говорить о футболе. Он спрашивал насчет Англии — о том, в какую игру там играют, об атмосфере и культуре там".



"Ему только 22, но он очень зрел, он верит в свой талант и открыт ко всему. Естественно, он говорит по-французски, но также у него идеальный английский и испанский".



"Однажды я сказал ему: "Мне нужно попрактиковать свой французский с тобой, хочу его улучшить". А он ответил: "Конечно, но для меня лучше говорить по-английски". Ему нравится практиковаться в различных языках", — сообщил Почеттино The Guardian.