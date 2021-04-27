Мбаппе спрашивал Почеттино насчет Премьер-Лиги

Килиан Мбаппе и Маурисио Почеттино Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино рассказал, что нападающий Килиан Мбаппе спрашивал его насчет Премьер-Лиги.

В данный момент от контракта Мбаппе остается всего один год, что подогревает слухи насчет перехода Килиана в "Ливерпуль" или "Манчестер Сити".

Почеттино совершенно не удивится, если в конце концов Мбаппе покинет Лигу 1 — тяга к новому в крови у 22-летнего француза.

"Килиан любит футбол, он любит говорить о футболе. Он спрашивал насчет Англии — о том, в какую игру там играют, об атмосфере и культуре там".

"Ему только 22, но он очень зрел, он верит в свой талант и открыт ко всему. Естественно, он говорит по-французски, но также у него идеальный английский и испанский".

"Однажды я сказал ему: "Мне нужно попрактиковать свой французский с тобой, хочу его улучшить". А он ответил: "Конечно, но для меня лучше говорить по-английски". Ему нравится практиковаться в различных языках", — сообщил Почеттино The Guardian.


Метки Мбаппе, Почеттино, ПСЖ

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 16:00

Количество просмотров Просмотров: 327

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ganinilyha 27.04.2021 16:16 # ganinilyha
    К проверенному бате Тухелю

    (ответить)

  2. mancityman 27.04.2021 16:07 # mancityman
    Сейчас портовые хуесосы продолжат мечты мечтать, что Мбапе перейдет в их портовую помойку))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: