Джордан: "Бухгалтер Леви пожертвовал финалом Кубка Лиги, уволив Моуриньо"

Бывший владелец "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви пожертвовал финалом Кубка Лиги по экономическим соображениям.

В минувшее воскресенье "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, за шесть дней до матча на "Уэмбли" попрощавшись с Жозе Моуриньо.



У Джордана, который прежде называл "шпор" "кучкой хронических неудачников", есть подозрение, что Леви уволил португальского тренера, чтобы избежать выплаты повышенной компенсации, потому что для Даниэля только деньги по-настоящему имеют значение.



"Вы должны понимать, в чем суть Даниэля Леви. Кто такой Даниэль? Он бухгалтер. Он предприниматель, он бухгалтер".



"Он работает на Джо Льюиса, который, как я думаю, охотно бы продал "Тоттенхэм", если бы получил правильное предложение, потому что клуб теряет деньги".



"Зарабатывать для клуба деньги — это единственное, что мотивирует Даниэля. Что им двигало, когда в прошлом сезоне они столкнулись с проблемами, и клуб стал увольнять сотрудников? Деньги".



"Зачем клуб вступил в Европейскую Суперлигу? Из-за денег".



"Когда они счастливее всего? Когда получают 130 миллионов фунтов. Почему они построили новый стадион? Из-за денег. Зачем они проводят матчи НФЛ? Из-за денег".



"Зачем убирать Моуриньо накануне финала, ради достижения которого ты и нанял его? Думаю, потому что они больше не хотели его. И этим решением они обрекли себя".



"Они принесли финал Кубка Лиги в жертву. Я не думаю, что они победили бы "Манчестер Сити" с Моуриньо, но с ним их шансы были бы выше — при всем уважении к Райану Мейсону и Крису Пауэллу", — сообщил Джордан talkSPORT.