Джордан: "Бухгалтер Леви пожертвовал финалом Кубка Лиги, уволив Моуриньо"

Даниэль Леви Бывший владелец "Кристал Пэлас" Саймон Джордан считает, что президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви пожертвовал финалом Кубка Лиги по экономическим соображениям.

В минувшее воскресенье "Тоттенхэм" проиграл "Манчестер Сити" в финале Кубка Лиги, за шесть дней до матча на "Уэмбли" попрощавшись с Жозе Моуриньо.

У Джордана, который прежде называл "шпор" "кучкой хронических неудачников", есть подозрение, что Леви уволил португальского тренера, чтобы избежать выплаты повышенной компенсации, потому что для Даниэля только деньги по-настоящему имеют значение.

"Вы должны понимать, в чем суть Даниэля Леви. Кто такой Даниэль? Он бухгалтер. Он предприниматель, он бухгалтер".

"Он работает на Джо Льюиса, который, как я думаю, охотно бы продал "Тоттенхэм", если бы получил правильное предложение, потому что клуб теряет деньги".

"Зарабатывать для клуба деньги — это единственное, что мотивирует Даниэля. Что им двигало, когда в прошлом сезоне они столкнулись с проблемами, и клуб стал увольнять сотрудников? Деньги".

"Зачем клуб вступил в Европейскую Суперлигу? Из-за денег".

"Когда они счастливее всего? Когда получают 130 миллионов фунтов. Почему они построили новый стадион? Из-за денег. Зачем они проводят матчи НФЛ? Из-за денег".

"Зачем убирать Моуриньо накануне финала, ради достижения которого ты и нанял его? Думаю, потому что они больше не хотели его. И этим решением они обрекли себя".

"Они принесли финал Кубка Лиги в жертву. Я не думаю, что они победили бы "Манчестер Сити" с Моуриньо, но с ним их шансы были бы выше — при всем уважении к Райану Мейсону и Крису Пауэллу", — сообщил Джордан talkSPORT.


Метки Джордан, Кубок Лиги, Леви, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 833

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jack-4poker 27.04.2021 14:36 # jack-4poker
    по экономическим соображениям вагина керимова тоже продает не только орбузы в обоссаной палатке, но и свою тощую жеппу.

    (ответить)

  2. danilych89 27.04.2021 14:23 # danilych89
    подпишусь под каждым его словом.

    (ответить)

  3. true-manc 27.04.2021 14:03 # true-manc
    Бухгалтер, милый мой бухгалтер
    Вот он какой, такой простой...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: