Анонс матча "Реал" — "Челси"

Во вторник вечером "Челси" проведет первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов, сыграв на выезде с "Реалом", обидчиком "Ливерпуля" по предыдущему раунду соревнования.

В четвертьфинале "Реал" весьма уверенно, на опыте и классе, преодолел сопротивление ослабленного травмами "Ливерпуля". Команда Зинедина Зидана одержала победу 3:1 в Мадриде и сыграла без голов на "Энфилде".



"Челси" пришлось чуть сложнее. В предыдущем раунде "синие" одержали выездную победу 0:2 над "Порту", а затем проиграли дома со счетом 0:1.



"Мы заслуживаем быть в полуфинале, равно как и "Реал". Мы заслуживаем этого не из-за политики, своего влияния, размера или красивых футболок — мы заслуживаем этого, потому что мы проделали большой путь", — говорил главный тренер "Челси" Томас Тухель на пресс-конференции.



- Это будет четвертый поединок "Челси" и "Реала" в еврокубках. Прежде эти команды встречались в финале Кубка обладателей кубков 1971 года (1:1 в первом матче, победы "синих" 2:1 в переигровке) и в матче за Суперкубок Европы в 1998 (победа "синих" 1:0).



- Это будет 163-я встреча испанской и английской команд в Лиге Чемпионов. Родоначальники футбола выиграли четыре из семи последних — вдвое больше, чем в 20 предыдущих.



- Это будет восьмой полуфинал Лиги Чемпионов для "Челси". По этому показателю "синим" нет равных среди английских команд. Но для "Реала" — аж 14-й.



- Прежде "Челси" лишь однажды проиграл первый матч в полуфинале Лиги Чемпионов — 3:1 против "Монако" в сезоне 2003/04.



- В первых матчах шести последних полуфиналов "Челси" в Лиге Чемпионов было забито всего четыре гола, а "синие" в них ни разу не уступили.



- "Реал" выигрывал первый матч в девяти из 10 последних противостояний в плей-офф Лиги Чемпионов (1 поражение), в восьми из них забивая минимум дважды.



- Зинедин Зидан и Томас Тухель — два из 24 тренеров, которые провели не менее 15 матчей в плей-офф Лиги Чемпионов. У них 67% и 53% побед здесь.



- Тухель четырежды играл с "Реалом" в Лиге Чемпионов, ни разу не уступив (1 победа, 3 ничьи), и больше такого не удавалось никому из других тренеров.



- В своих первых девяти матчах в Лиге Чемпионов голкипер "Челси" Эдуар Менди пропустил лишь два гола.



Единственная потеря "Челси" — это бывший полузащитник "Реала" Матео Ковачич, у которого мышечное повреждение.



Лига Чемпионов. 1/2 финала

"Реал" (Испания) — "Челси" (Англия)

Мадрид. Стадион "Сантьяго Бернабеу". 22:00 Онлайн-трансляция