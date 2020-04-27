Тухель хочет сыграть против "Реала" в опасный и агрессивный футбол

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команда не будет отсиживаться в обороне в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".

В минувший уикенд "Челси" одержал победу 0:1 над "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге, сохранив свои ворота на замке в 16-й раз в 21 матче при Тухеле.

Во вторник вечером "синие" выйдут на поле "Сантьяго Бернабеу", однако Тухель обещает, что его команда не собирается полагаться лишь на свою оборону, а будет угрожать чужим воротам.

"Если ты в полуфинале Лиги Чемпионов, то играешь практически на высочайшем уровне в европейском футболе, а соперника сложнее "Реала" и быть не может".

"У них самая опытная команда в этом соревновании, и они будут играть эти матчи с полной уверенностью в себе, пользуясь всеми своими знаниями".

"Однако мы всецело верим в себя, потому что мы уже выигрывали ключевые матчи и добивались больших результатов в Кубке Англии, Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".

"Надеюсь, мы сможем сыграть опасно, агрессивно и в высоком темпе. Мы навяжем им упорную борьбу", — цитирует Тухеля Evening Standard.


Метки Лига Чемпионов, Реал, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 12:00

Количество просмотров Просмотров: 563

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. lfcynwa 27.04.2021 12:43 # lfcynwa
    РЕАЛ СЮДА НАХОЙ!

    (ответить)

  2. aalexander 27.04.2021 12:41 # aalexander
    Ну не на Бернабеу же

    (ответить)

  3. lexa-arsenal 27.04.2021 12:38 # lexa-arsenal
    обманка от лапаухого

    (ответить)

  4. scrim 27.04.2021 12:36 # scrim
    ничейка на выезде норм

    (ответить)

  5. elprimer 27.04.2021 12:33 # elprimer
    Это в ожидании, а в реальности сыграют в пассивный, после чего будет зуд и раздражение в тухельси.

    (ответить)

  6. gerrard08 27.04.2021 12:20 # gerrard08
    Вместо 9 защей будет 8?)

    (ответить)

  7. wearechelsea 27.04.2021 12:12 # wearechelsea
    Ставьте хаты на победу гостей!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: