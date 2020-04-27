Тухель хочет сыграть против "Реала" в опасный и агрессивный футбол
Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команда не будет отсиживаться в обороне в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".
В минувший уикенд "Челси" одержал победу 0:1 над "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге, сохранив свои ворота на замке в 16-й раз в 21 матче при Тухеле.
Во вторник вечером "синие" выйдут на поле "Сантьяго Бернабеу", однако Тухель обещает, что его команда не собирается полагаться лишь на свою оборону, а будет угрожать чужим воротам.
"Если ты в полуфинале Лиги Чемпионов, то играешь практически на высочайшем уровне в европейском футболе, а соперника сложнее "Реала" и быть не может".
"У них самая опытная команда в этом соревновании, и они будут играть эти матчи с полной уверенностью в себе, пользуясь всеми своими знаниями".
"Однако мы всецело верим в себя, потому что мы уже выигрывали ключевые матчи и добивались больших результатов в Кубке Англии, Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".
"Надеюсь, мы сможем сыграть опасно, агрессивно и в высоком темпе. Мы навяжем им упорную борьбу", — цитирует Тухеля Evening Standard.
27.04.2021 12:00
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Последние комментарии:
РЕАЛ СЮДА НАХОЙ!
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Ну не на Бернабеу же
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обманка от лапаухого
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ничейка на выезде норм
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Это в ожидании, а в реальности сыграют в пассивный, после чего будет зуд и раздражение в тухельси.
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Вместо 9 защей будет 8?)
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Ставьте хаты на победу гостей!
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