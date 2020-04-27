Тухель хочет сыграть против "Реала" в опасный и агрессивный футбол

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что его команда не будет отсиживаться в обороне в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов против "Реала".

В минувший уикенд "Челси" одержал победу 0:1 над "Вест Хэмом" в Премьер-Лиге, сохранив свои ворота на замке в 16-й раз в 21 матче при Тухеле.



Во вторник вечером "синие" выйдут на поле "Сантьяго Бернабеу", однако Тухель обещает, что его команда не собирается полагаться лишь на свою оборону, а будет угрожать чужим воротам.



"Если ты в полуфинале Лиги Чемпионов, то играешь практически на высочайшем уровне в европейском футболе, а соперника сложнее "Реала" и быть не может".



"У них самая опытная команда в этом соревновании, и они будут играть эти матчи с полной уверенностью в себе, пользуясь всеми своими знаниями".



"Однако мы всецело верим в себя, потому что мы уже выигрывали ключевые матчи и добивались больших результатов в Кубке Англии, Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов".



"Надеюсь, мы сможем сыграть опасно, агрессивно и в высоком темпе. Мы навяжем им упорную борьбу", — цитирует Тухеля Evening Standard.