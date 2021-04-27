Почеттино считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Маурисио Почеттино из ПСЖ считает своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

В ближайшую среду Почеттино и Гвардиола сойдутся лицом к лицу на "Стад де Франс" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.



Почеттино, чей "Тоттенхэм" выбил "горожан" со стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов в 2019 году, восхищается не только самим Гвардиолой, но и той поддержкой, которую Хосеп имеет в своем клубе.



"Для меня он лучший. Я восхищаюсь им".



"Думаю, он проделал великолепную работу не только в "Манчестер Сити", но также в "Барселоне" и "Баварии" прежде. Он удивительный тренер с удивительным тренерским штабом, потому что я знаю всех людей, работающих с ним".



"Для меня он великолепный тренер, который всегда держит в уме различные стратегии и различные игровые планы".



"Он очень умный тренер, который очень, очень упорно трудится вместе со своим штабом. А "Манчестер Сити" как клуб наделяет его всей уверенностью, чтобы принимать любые решения и чувствовать себя настоящим боссом. Это самое важное".



"Клуб доверяет ему и дает все необходимое, чтобы строить команду и принимать решения, которые он считает лучшими для клуба. Он не просто лучший тренер сами по себе — клуб тоже важен".



"Клуб дает ему все необходимые инструменты для достижения успеха. Между "Манчестер Сити", Пепом, тренерским штабом, клубом, руководством и каждым есть эта гармония".



"Они создали удивительную структуру, очень надежную и с очень четким пониманием того, как нужно действовать. Поэтому они так успешны", — цитирует Почеттино Daily Mirror.