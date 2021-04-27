Почеттино считает Гвардиолу лучшим тренером в мире

Маурисио Почеттино и Хосеп Гвардиола Маурисио Почеттино из ПСЖ считает своего коллегу Хосепа Гвардиолу из "Манчестер Сити" лучшим тренером в мире.

В ближайшую среду Почеттино и Гвардиола сойдутся лицом к лицу на "Стад де Франс" в рамках полуфинала Лиги Чемпионов.

Почеттино, чей "Тоттенхэм" выбил "горожан" со стадии 1/4 финала Лиги Чемпионов в 2019 году, восхищается не только самим Гвардиолой, но и той поддержкой, которую Хосеп имеет в своем клубе.

"Для меня он лучший. Я восхищаюсь им".

"Думаю, он проделал великолепную работу не только в "Манчестер Сити", но также в "Барселоне" и "Баварии" прежде. Он удивительный тренер с удивительным тренерским штабом, потому что я знаю всех людей, работающих с ним".

"Для меня он великолепный тренер, который всегда держит в уме различные стратегии и различные игровые планы".

"Он очень умный тренер, который очень, очень упорно трудится вместе со своим штабом. А "Манчестер Сити" как клуб наделяет его всей уверенностью, чтобы принимать любые решения и чувствовать себя настоящим боссом. Это самое важное".

"Клуб доверяет ему и дает все необходимое, чтобы строить команду и принимать решения, которые он считает лучшими для клуба. Он не просто лучший тренер сами по себе — клуб тоже важен".

"Клуб дает ему все необходимые инструменты для достижения успеха. Между "Манчестер Сити", Пепом, тренерским штабом, клубом, руководством и каждым есть эта гармония".

"Они создали удивительную структуру, очень надежную и с очень четким пониманием того, как нужно действовать. Поэтому они так успешны", — цитирует Почеттино Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Почеттино, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 11:00

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  1. true-manc 27.04.2021 12:01 # true-manc
    Почеттино прав. Гвардиола КОРОЛЬ!!!

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  2. edgarkuznetsov 27.04.2021 11:11 # edgarkuznetsov
    У болельщиков сити бывают комментарии кроме как король или короли ?

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  3. alexomck 27.04.2021 11:07 # alexomck
    не повезло зидану играть с челси, а то тож лучшим тренером сейчас бы стал.

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  4. mancityman 27.04.2021 11:02 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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