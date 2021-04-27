Роджерс: "Ихеаначо абсолютно невероятен"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс выразил свое восхищение игрой нападающего Келечи Ихеаначо в концовке сезона.

Накануне вечером Ихеаначо привел "лис" к волевой победе 2:1 над "Кристал Пэлас", ассистировав Тимоти Кастаню и затем отличившись самостоятельно.



Этот гол стал для Келечи, лучшего игрока в Премьер-Лиге по итогам марта, его 17-м в этом сезоне — или его 14-м в 14 последних матчах.



Роджерс рад, что в концовке сезона его команда смогла положиться на 24-летнего нигерийца, чья текущая форма разительно отличается от первой половины кампании.



"Он талантливый игрок, и я заметил большую разницу в его игре относительно нашего предыдущего матча против "Кристал Пэлас". Когда мы встречались с ними около Рождества, он играл не так много, а для нападающих игровой ритм особенно важен".



"Он абсолютно невероятен на протяжении последних месяцев. Он не только забил гол — в его игре нет эгоизма, он так упорно работает на команду".



"Но его гол — это просто высочайшее мастерство. Касание для приема мяча и затем быстрый удар — блестящее завершение атаки", — цитирует Роджерса The Independent.