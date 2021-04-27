Пулишичу льстят сравнения с Азаром

Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич признался, что ему льстят сравнения с плеймейкером "Реала" Эденом Азаром.

Во вторник вечером Азар будет противостоять "Челси" впервые с момента своего ухода из лондонского клуба летом 2019. А для Пулишича это будет возможность сопоставить себя с игроком, на место которого он был приглашен.



У Азара и Пулишича можно найти много схожих черт, включая игровую позицию и телосложение, однако Кристиан считает себя самостоятельным игроком.



"Он был невероятным игроком в этом клубе, и он определенно является для меня тем, на кого я ориентируюсь".



"Я не сравниваю себя с ним ни в каком отношении и не пытаюсь ему подражать. Я являюсь самостоятельным игроком, и я стараюсь изо всех сил на благо этого клуба".



"Для меня честь слышать о такого рода сравнениях, но мне все еще нужно значительно прибавить", — цитирует Пулишича Sky Sports.