Пулишичу льстят сравнения с Азаром

Кристиан Пулишич Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич признался, что ему льстят сравнения с плеймейкером "Реала" Эденом Азаром.

Во вторник вечером Азар будет противостоять "Челси" впервые с момента своего ухода из лондонского клуба летом 2019. А для Пулишича это будет возможность сопоставить себя с игроком, на место которого он был приглашен.

У Азара и Пулишича можно найти много схожих черт, включая игровую позицию и телосложение, однако Кристиан считает себя самостоятельным игроком.

"Он был невероятным игроком в этом клубе, и он определенно является для меня тем, на кого я ориентируюсь".

"Я не сравниваю себя с ним ни в каком отношении и не пытаюсь ему подражать. Я являюсь самостоятельным игроком, и я стараюсь изо всех сил на благо этого клуба".

"Для меня честь слышать о такого рода сравнениях, но мне все еще нужно значительно прибавить", — цитирует Пулишича Sky Sports.


Метки Азар, Пулишич, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 09:00

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  1. alexomck 27.04.2021 09:58 # alexomck
    может ты такой же шлак, как и хазард, льстят они ему.

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  2. g3ndalf 27.04.2021 09:35 # g3ndalf
    У Азара и Пулишича можно найти много схожих черт, включая игровую позицию и телосложение

    Источник: http://fapl.ru/posts/85543/?c=1

    Ты чо ебанулся? Азара хер оттеснишь корпусом, тогда как писюлика ветром сдувает на поле.

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  3. alexander-arnold 27.04.2021 09:23 # alexander-arnold
    Хазард даже в академии был круче этого ушлёпка в расцвете сил

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  4. shimane 27.04.2021 09:21 # shimane
    такой же нулевый нонаме как и хазурд

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