Пулишичу льстят сравнения с Азаром
Полузащитник "Челси" Кристиан Пулишич признался, что ему льстят сравнения с плеймейкером "Реала" Эденом Азаром.
Во вторник вечером Азар будет противостоять "Челси" впервые с момента своего ухода из лондонского клуба летом 2019. А для Пулишича это будет возможность сопоставить себя с игроком, на место которого он был приглашен.
У Азара и Пулишича можно найти много схожих черт, включая игровую позицию и телосложение, однако Кристиан считает себя самостоятельным игроком.
"Он был невероятным игроком в этом клубе, и он определенно является для меня тем, на кого я ориентируюсь".
"Я не сравниваю себя с ним ни в каком отношении и не пытаюсь ему подражать. Я являюсь самостоятельным игроком, и я стараюсь изо всех сил на благо этого клуба".
"Для меня честь слышать о такого рода сравнениях, но мне все еще нужно значительно прибавить", — цитирует Пулишича Sky Sports.
27.04.2021 09:00
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Последние комментарии:
может ты такой же шлак, как и хазард, льстят они ему.
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У Азара и Пулишича можно найти много схожих черт, включая игровую позицию и телосложение
Источник: http://fapl.ru/posts/85543/?c=1
Ты чо ебанулся? Азара хер оттеснишь корпусом, тогда как писюлика ветром сдувает на поле.
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Хазард даже в академии был круче этого ушлёпка в расцвете сил
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такой же нулевый нонаме как и хазурд
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