Эмери: "Арсенал" и Артета — это хороший брак"

Микель Артета Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери назвал "хорошим браком" сотрудничество Микеля Артеты и "Арсенала".

В декабре 2019 Артета возглавил "Арсенал", придя на место уволенного Унаи Эмери, который продержался на "Эмирейтс" 18 месяцев.

В ближайший четверг два испанских специалиста и их команды столкнулся лицом к лицу в полуфинале Лиги Европы, и Унаи довольно позитивно оценивает работу Микеля.

"Артета накладывает свой отпечаток, и по тому, как они играют, легко увидеть, что он возвращает традицию "Арсенала" играть в привлекательный футбол".

"Его первые шаги в качестве ассистента Пепа Гвардиолы помогли подготовится к этой новой профессии — профессии главного тренера".

"Сейчас он получил свой шанс в "Арсенале", и я думаю, это хорошее место, чтобы развиваться, потому что его очень любят в "Арсенале" благодаря проведенному там времени в качестве игрока".

"Ему довелось поиграть у Арсена Венгера, и я уверен, он сможет применить все то, чему научился. Думаю, это хороший брак: Артета и "Арсенал", "Арсенал" и Артета", — цитирует Эмери Daily Mail.


Метки Арсенал, Артета, Вильярреал, тренеры, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 08:00

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