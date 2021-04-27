Эмери: "Арсенал" и Артета — это хороший брак"

Главный тренер "Вильярреала" Унаи Эмери назвал "хорошим браком" сотрудничество Микеля Артеты и "Арсенала".

В декабре 2019 Артета возглавил "Арсенал", придя на место уволенного Унаи Эмери, который продержался на "Эмирейтс" 18 месяцев.



В ближайший четверг два испанских специалиста и их команды столкнулся лицом к лицу в полуфинале Лиги Европы, и Унаи довольно позитивно оценивает работу Микеля.



"Артета накладывает свой отпечаток, и по тому, как они играют, легко увидеть, что он возвращает традицию "Арсенала" играть в привлекательный футбол".



"Его первые шаги в качестве ассистента Пепа Гвардиолы помогли подготовится к этой новой профессии — профессии главного тренера".



"Сейчас он получил свой шанс в "Арсенале", и я думаю, это хорошее место, чтобы развиваться, потому что его очень любят в "Арсенале" благодаря проведенному там времени в качестве игрока".



"Ему довелось поиграть у Арсена Венгера, и я уверен, он сможет применить все то, чему научился. Думаю, это хороший брак: Артета и "Арсенал", "Арсенал" и Артета", — цитирует Эмери Daily Mail.