Эк предложит 1.8 млрд. фунтов за "Арсенал" в ближайшие дни

Даниэль Эк Сооснователь Spotify Даниэль Эк уже в ближайшие дни предложит 1.8 млрд. фунтов за "Арсенал".

Вскоре после провала проекта Европейской Суперлиги, в прошлую пятницу, Эк через твиттер выразил свою заинтересованность в приобретении "Арсенала" у Стэна Кроенке.

С тех пор шведский миллиардер заручился поддержкой легенд "канониров" Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Патрика Виейра, а также нашел необходимое финансирование.

Как стало известно ITV News, в самое ближайшее время будет официально объявлено о попытке Эка купить клуб с "Эмирейтс" — Даниэль выдвинет свое предложение Кроенке в размере 1.8 млрд. фунтов.

Добавим, объединение болельщиков "Арсенала" (Arsenal Supporters' Trust ) уже выразило свою поддержку инициативе Эка.


Метки Арсенал, Кроенке, Эк

Автор mihajlo   

Дата 27.04.2021 07:00

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Последние комментарии:




  1. bangladesh 27.04.2021 08:46 # bangladesh
    Ну хули спотифай - сила
    Удачи арсеналу с новым владельцем

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  2. kirsanov-rus 27.04.2021 07:42 # kirsanov-rus
    Согласен, что ждем кого угодно кроме Кронке. Но команде нужны денежные вливания. Смогут ли это позволить новые владельцы только что купившие клуб, - большой вопрос.

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  3. hunter022 27.04.2021 07:35 # hunter022
    Маловато Кренке меньше 3 млд не расмотрит

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  4. liverpo0ol 27.04.2021 07:11 # liverpo0ol
    Я думаю болелы будут рады кому угодно лишь бы не Кроенке

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