Эк предложит 1.8 млрд. фунтов за "Арсенал" в ближайшие дни
Сооснователь Spotify Даниэль Эк уже в ближайшие дни предложит 1.8 млрд. фунтов за "Арсенал".
Вскоре после провала проекта Европейской Суперлиги, в прошлую пятницу, Эк через твиттер выразил свою заинтересованность в приобретении "Арсенала" у Стэна Кроенке.
С тех пор шведский миллиардер заручился поддержкой легенд "канониров" Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Патрика Виейра, а также нашел необходимое финансирование.
Как стало известно ITV News, в самое ближайшее время будет официально объявлено о попытке Эка купить клуб с "Эмирейтс" — Даниэль выдвинет свое предложение Кроенке в размере 1.8 млрд. фунтов.
Добавим, объединение болельщиков "Арсенала" (Arsenal Supporters' Trust ) уже выразило свою поддержку инициативе Эка.
27.04.2021 07:00
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Последние комментарии:
Ну хули спотифай - сила
Удачи арсеналу с новым владельцем
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Согласен, что ждем кого угодно кроме Кронке. Но команде нужны денежные вливания. Смогут ли это позволить новые владельцы только что купившие клуб, - большой вопрос.
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Маловато Кренке меньше 3 млд не расмотрит
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Я думаю болелы будут рады кому угодно лишь бы не Кроенке
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