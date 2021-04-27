Эк предложит 1.8 млрд. фунтов за "Арсенал" в ближайшие дни

Сооснователь Spotify Даниэль Эк уже в ближайшие дни предложит 1.8 млрд. фунтов за "Арсенал".

Вскоре после провала проекта Европейской Суперлиги, в прошлую пятницу, Эк через твиттер выразил свою заинтересованность в приобретении "Арсенала" у Стэна Кроенке.



С тех пор шведский миллиардер заручился поддержкой легенд "канониров" Тьерри Анри, Денниса Бергкампа и Патрика Виейра, а также нашел необходимое финансирование.



Как стало известно ITV News, в самое ближайшее время будет официально объявлено о попытке Эка купить клуб с "Эмирейтс" — Даниэль выдвинет свое предложение Кроенке в размере 1.8 млрд. фунтов.



Добавим, объединение болельщиков "Арсенала" (Arsenal Supporters' Trust ) уже выразило свою поддержку инициативе Эка.