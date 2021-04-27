Семь вещей, что мы узнали в 33-м туре

В 33-м туре "Челси" и "Лестер" укрепили свое положение в топ-4, а вот "Ливерпуль" и "Вест Хэм" ухудшили свои шансы на попадание в Лигу Чемпионов. О самом интересном в сыгранных матчах — в отчетном материале.





"Арсенал" останется в середине таблицы



Игра между "Арсеналом" и "Эвертоном", по идее, была шансом для обеих команд победить конкурента и сблизится с еврокубковой зоной. На деле же матч выглядел противостоянием двух середняков на финише сезона — игре не хватило ни желания, ни качества.



"Эвертон" проявлял себя чуть лучше, хотя и ему повезло с победным голом. Команда Карло Анчелотти прервала серию неудач, сохранив шанс на попадание в шестерку. Микель Артета говорил, что "Арсенал" не станет расставлять приоритеты, выступая в Лиге Европы, но сейчас не похоже, что его команда готова давать максимум в каждом поединке. Лондонцы не являются фаворитами противостояния с "Вильярреалом", а в чемпионате их наверняка ждет еще один финиш в середине турнирной таблицы.



В пятницу "Арсенал" в очередной раз был похож на обычного середняка, удовлетворенного своим положением и настроенного на скорый отпуск.



Уиллок — гарантия голов в концовке



Как и любой футболист, Джо Уиллок хотел бы играть в стартовом составе. Забив три определяющих гола в трех матчах подряд, он сделал достаточно, чтобы вернуться в основу. С другой стороны, менеджер "Ньюкасла" Стив Брюс вправе смотреть на это иначе: Уиллок обеспечивает его команде результаты именно так, выходя на замену. Тренерское указание Брюса должно быть простым. Арендованному у "Арсенала" футболисту нужно лишь выйти и забить гол.



"Тоттенхэм" и "Вест Хэм" пострадали от него в предыдущие недели, сейчас пришло время "Ливерпуля". Команда Юргена Клоппа снова не реализовала множество моментов, хотя также была уязвимой в обороне на протяжении всего поединка. "Ливерпуль" упустил свое под занавес матча, оставшись с одной победой в последних восьми матчах чемпионата дома. И Брюс прав по сути: "Ньюкасл" в компенсированное время по делу забил даже не один, а два гола.



Мерсисайдцы получили удар по своим шансам закончить в четверке, а "Ньюкасл" теперь уже точно не опустится в зону вылета. "Сороки" привели себя в порядок в апреле в игровом плане, но этих результатов могло не быть без Уиллока, чья аренда в январе стала очень важным решением от менеджера.



"Челси" отрывается от конкурентов



Матч "Вест Хэма" и "Челси" был центральным в туре, хотя изначально не гарантировал зрелища. Команда Томаса Тухеля привыкла добывать результаты скромно, но эффективно — и в последние недели справлялась даже с более серьезными соперниками, чем "Вест Хэм".



Травмы Деклана Райса и Мичейла Антонио не стали приговором для "Вест Хэма" в целом, но, в конце концов, дают о себе знать. Подопечные Дэвида Мойеса не создали почти ничего в субботнем поединке: им было по-настоящему сложно удивить "Челси" так, как они удивляли соперников своими резкими стартами в последние недели. По большому счету, эта игра была ближе к победе гостей в два мяча, чем к ничейному результату. Проиграв дважды подряд, "Вест Хэм" все еще пятый, но это поражение могло стать ударом по команде, и так прыгавшей выше головы.



Самое же интересное событие в матче — это удаление центрального защитника Фабиана Бальбуэны, с которым судейский абсурд нынешнего сезона достиг новой отметки.



Хекингботтом не уйдет без победы



В роли временного наставника Пол Хекингботтом вряд ли убедил руководство "Шеффилд Юнайтед" в том, чтобы ему доверили работу на следующий сезон. Экс-менеджер "Лидса" начал с четырех подряд поражений, в которых команда забила только гол. Неделю назад "Шеффилд Юнайтед" официально лишился шансов остаться в Премьер-Лиге, и "Брайтон" наверняка смотрел на "клинков" без особых опасений.



Игра "Брайтона" не слишком отличается от матча к матчу, вопрос лишь в том, на какой скорости подопечные Грэма Поттера выполняют действия на поле. И в первом тайме встречи с "Шеффилд Юнайтед" они играли со скоростью команды, которая видит эту встречу формальной. Соперник же снова был настроен биться, невзирая на ситуацию — и эта борьба принесла "клинкам" нелепый (со стороны обороны "Брайтона") гол Дэвида Макголдрика.



Когда "Брайтон" проснулся во втором тайме, "Шеффилд Юнайтед" натиск гостей выдержал и одержал только пятую победу в сезону. Беспечность "чаек" объяснима преимуществом очков над командами в зоне вылета, но сейчас именно они ближе всех к трем неудачникам. И это не к лицу команде, которую принято хвалить за качество и стабильность выступлений.



"Бернли" точно остается



В воскресенье 17-е место покинул "Бернли", который сразу же рванул на три позиции вверх. Три подряд поражения не отображали состояние "бордовых" сейчас. Команда Шона Дайча пребывает в очень неплохой форме, что она и доказала на поле "Вулверхэмптона". "Бернли" не только взял три очка, но и одержал свою самую крупную победу за все годы выступлений в Премьер-Лиге.



Крис Вуд имел непростую первую половину сезона, но хет-трик в первом тайме этой игры позволил ему в очередной раз достичь двузначных цифр в чемпионате. "Вулверхэмптон" к плохой игре до перерыва приучил, но это было слишком даже по их меркам. "Бернли" показал, как агрессивно он может действовать без мяча, и на этот раз использовал достаточно шансов, чтобы не дать сопернику вернуться в игру. Созвучный Вуду Вествуд установил окончательный результат, и теперь "Бернли" точно остается в Премьер-Лиге.



Серьезных сомнений не было никогда, но команда Шона Дайча никак не могла снять вопрос на деле. +9 за пять туров до конца должно хватить — особенно с такой игрой.



"Вест Бромвич" не смог взять реванш у "Виллы"



После поражения от "Лестера" Сэм Эллардайс поставил перед командой задачу: выиграть пять из последних шести матчей. Только такой результат позволит "Вест Бромвичу" остаться, хотя в реальности "дрозды" сейчас играют, потому что у них это наконец стало получаться. На "Вилла Парк" они были близки к тому, чтобы одержать третью победу в последних четырех играх.



А заодно взять реванш у "Виллы". Поражение 0:3 в первом дерби между этими командами также было первой игре Эллардайса в клубе. Преображение "Вест Бромвича" с новым тренером случилось слишком поздно, чтобы сейчас всерьез говорить о спасении. Но вовремя, чтобы взять у "Астон Виллы" реванш. Мидлендские команды разыграли лучший поединок в туре, где не только ошибались защитники, но и блистали атакующую игроки вроде Матеуса Перрейры. Последний же гол был на счету Кинана Дэвиса: воспитанник "Астон Виллы" наконец сумел отличиться в Премьер-Лиге.



Это разочарование для "Вест Бромвича". Задача на последние пять матчей — выиграть каждый из них. В нынешней форме "дроздам" под силу хотя бы попытаться.



"Лестер" укрепил свое положение



Команда Брендана Роджерса боится повторения прошлогодней истории, потому Джонни Эванс прямым текстом говорил о необходимости взять максимум в четырех подряд встречах с более слабыми соперниками, прежде чем команда сыграет опасные поединки с конкурентами на финише.



"Лестер" уверенно победил "Вест Бромвич" в четверг, а в понедельник с большими проблемами взял верх над "Кристал Пэлас". Для "орлов" сезон, по сути, завершен, но они были близки к положительному результату. Возможную разницу с прошлым сезоном для "Лестера" может сделать пробуждение Келечи Ихеаначо. 12-й гол нигерийца в девяти последних играх все-таки принес команде победу, которая позволила оторваться на семь очков от пятого "Вест Хэма" за пять туров до конца чемпионата.



Третий соперник из числа удобных — "Саутгемптон", которого от вылета спасает только старый багаж очков. Но уже после "Ньюкасла" Лестер ожидают три больших встречи ("Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэм"), к которым важно сохранить имеющееся сейчас преимущество. Помня о прошлом сезоне, "лисы" не будут ни в чем уверены до последнего.



Иван Громиков специально для FAPL.ru