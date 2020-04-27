Ихеаначо приблизил "Лестер" к Лиге Чемпионов

"Лестер" одержал волевую победу 2:1 над "Кристал Пэлас" и приблизился к попаданию в Лигу Чемпионов.

Матч начался неудачно для "лис", потому что уже на 12-й минуте нападающий "орлов" Уилфрид Заха, будучи брошенный защитниками, вышел один на один и обводящим ударом послал мяч в ворота — 0:1.



Хозяева "Кинг Пауэр" оказывали давление и в начале второго тайма все-таки сравняли счет. Келечи Ихеаначо зацепился за мяч на правом краю штрафной, а затем откатил под удар Тимоти Кастаню — 1:1.



Развязка наступила за 10 минут до конца, когда Ихеаначо принял мяч после длинного заброса, легко разобрался с двумя защитниками и мощно пробил под перекладину — 1:2.



Великолепная форма Ихеаначо, забившего девять голов в 12 последних матчах, позволяет "Лестеру" держаться на плаву. Теперь у "лис" семь очков преимущества над пятым местом при пяти оставшихся матчах.



"Лестер" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче