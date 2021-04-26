Невилл: "Суперлига — это попытка убийства английского футбола"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал проект Европейской Суперлиги "попыткой убийства английского футбола".

В прошлый вторник шесть клубов "большой шестерки" Премьер-Лиги объявили о своем выходе из Суперлиги, чем фактически развалили проект, который был анонсирован лишь 48 часами ранее.



Невилл в ярости от клубов-заговорщиков и считает, что одних извинений здесь недостаточно.



"Да, я удивлен, как быстро проект развалился. Думаю, люди не думали о деньгах, когда выступили против Суперлиги, и это помогло нам".



"Они предлагали убрать равную и честную конкуренцию, создавая закрытую лавочку, куда бы команды вроде "Лестера" попасть не смогли. Это презренно".



"Это атака на "Лидс", это атака на "Эвертон", "Вест Хэм", "Ньюкасл" и некоторые из великих клубов в истории английского футбола".



"А как насчет "Аякса"? ПСВ? "Фейеноорда"? Это невероятные клубы. Вы оставляете их с грошами, тогда как сами, создавая новую лигу, будете зарабатывать по 3 миллиона фунтов каждую неделю на протяжении 23 лет".



"Страшнее всего то, что эти люди не остановятся. Они собираются перегруппироваться, чтобы вернуться. Это и так их вторая попытка за последние восемь месяцев".



"Они взволновали Даунинг-стрит, они взволновали политиков, они взволновали королевскую семью и каждого футбольного фаната в этой стране. Против них ополчилась целая армия".



"Каждый, кто знает и любит английский футбол, понимает, что это ошибка. Я назвал их самозванцами".



"Это была попытка убийства английского футбола, и простого "извините" здесь недостаточно, потому что это их вторая попытка. Если бы вы действительно раскаялись после проекта "Большая Картина" , то никакой Суперлиги не было бы", — сообщил Невилл в эфире.