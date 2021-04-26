23 игрока номинированы на включение в Зал славы Премьер-Лиги

Как и было обещано, Премьер-Лига назвала имена 23 игроков, номинированных на включение в Зал славы высшего английского дивизиона в 2021 году.

В понедельник утром Зал славы Премьер-Лиги был официально открыт, и его первыми двумя членами стали легендарные нападающие Алан Ширер и Тьерри Анри.



До конца этого календарного года Премьер-Лига введет в свой Зал славы еще шесть игроков, выбрать которых помогут болельщики посредством онлайн-голосования.



Премьер-Лига подчеркивает, что на включение в Зал славы претендуют только те игроки, которые завершили игровую карьеру до 1 августа 2020, причем учитываются только карьерные достижения футболистов в Премьер-Лиге.



Проводимое на официальном веб-сайте Премьер-Лиги голосование продлится до 9 мая.



Номинанты на включение в Зал славы Премьер-Лиги в 2021 году



Эрик Кантона ("Манчестер Юнайтед")

Тони Адамс ("Арсенал")

Мэттью Ле Тиссье ("Саутгемптон")

Ян Райт ("Арсенал", "Вест Хэм")

Петер Шмейхель ("Манчестер Юнайтед", "Астон Вилла", "Манчестер Сити")

Рой Кин ("Ноттингем Форест", "Манчестер Юнайтед")

Лес Фердинанд ("Куинз Парк Рейнджерс", "Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Вест Хэм", "Лестер", "Болтон")

Сол Кэмпбелл ("Тоттенхэм", "Арсенал", "Портсмут", "Ньюкасл")

Энди Коул ("Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Блэкберн", "Фулхэм", "Манчестер Сити", "Портсмут", "Сандерленд")

Робби Фаулер ("Ливерпуль", "Лидс", "Манчестер Сити", "Блэкберн")

Пол Скоулз ("Манчестер Юнайтед")

Дэвид Бекхэм ("Манчестер Юнайтед")

Фрэнк Лэмпард ("Вест Хэм", "Челси", "Манчестер Сити")

Рио Фердинанд ("Вест Хэм", "Лидс", "Манчестер Юнайтед", "Куинз Парк Рейнджерс")

Деннис Бергкамп ("Арсенал")

Патрик Виейра ("Арсенал", "Манчестер Сити")

Майкл Оуэн ("Ливерпуль", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед", "Стоук")

Стивен Джеррард ("Ливерпуль")

Джон Терри ("Челси")

Эшли Коул ("Арсенал", "Челси")

Дидье Дрогба ("Челси")

Робин Ван Перси ("Арсенал", "Манчестер Юнайтед")

Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед")



