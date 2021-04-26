Абдалла Сима заинтересовал "Юнайтед"

Нападающий "Славии" Абдалла Сима привлек интерес "Манчестер Юнайтед".

21-летний Сима очень ярко проводит этот сезон, забив 19 голов в 35 матчах. В том числе Абдалла четырежды отличился в Лиге Европы, где "Славия" неожиданно выбила из борьбы "Лестер" с "Рейнджерс" и попортила нервы "Арсеналу".



По информации Manchester Evening News, грядущим летом Сима может перебраться на "Олд Траффорд". Преимущественно Абдалла действует на правом краю атаки, однако "красные дьяволы" видят у сенегальца потенциал стать центральным нападающим.



Сима лишь в прошлом месяце дебютировал за свою национальную команду, однако ожидается, что у Абдаллы, чей контракт в Праге рассчитан до 2024 года, не возникнет проблем с разрешением на работу в Англии.



Интерес к Сима является частью новой стратегии "Юнайтед" по приглашению в клуб самых перспективных тинейджеров со всего мира, тогда как раньше "дьяволы" были нацелены на уже заявивших о себе игроков в возрасте 23-28 лет с потенциалом дальнейшего роста. В рамках новой стратегии МЮ ранее приобрел Амада Диалло и Факундо Пельистри.



