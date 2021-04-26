Тухель призвал фанатов "Челси" не вымещать свою злость на команде

Наставник "Челси" Томас Тухель призвал фанатов не вымещать свою злость на команде после скандала с Европейской Суперлигой.

Болельщиков "Челси" чрезвычайно возмутило решение клуба присоединиться к Суперлиге, и они дали четко понять о своих чувствах, встретив команду на подступах к "Стэмфорд Бридж" перед матчем против "Брайтона" в прошлый вторник.



Тухель с пониманием относится к этим протестам, но подчеркивает, что он, команда и рядовой персонал клуба не виноваты. Сейчас "синим" больше всего нужна поддержка фанатов, ведь на носу решающие матчи сезона.



"Все мы совершаем ошибки, а когда ты управляешь или владеешь клубом, ты можешь совершать ошибки, которые не каждый понимает и которые не каждому нравятся. Это часть жизни, но это не влияет на твою любовь к игре".



"Я лишь могу сказать каждому, что я очень, очень люблю эту игру, как и каждый из вас, а парни в раздевалке так рады и испытывают такой восторг в преддверии завтрашнего матча".



"Нам нужна вся доступная поддержка, чтобы сделать этот огромный шаг и победить "Реал" в этих двух матчах. Поэтому вымещайте свою злость на этом решении и на том, как оно было преподнесено. Я бы это хорошо понял, и это абсолютно нормально для меня".



"Но не вымещайте свою злость на команде и никогда не сомневайтесь во всех этих людях на тренировочной базе в Кобхэме, а также в их любви к игре. Точно так же обстоят дела в большинстве клубов на этом уровне, и вы еще увидите нашу страсть", — цитирует Тухеля Daily Mirror.