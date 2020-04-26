Тухель: "Меня совершенно не радует новый формат Лиги Чемпионов"
Главный тренер "Челси" Томас Тухель присоединился к критикам нового формата Лиги Чемпионов.
Лишь недавно наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказывал, что УЕФА проигнорировал его рекомендации насчет изменения формата Лиги Чемпионов с 2024 года.
С Тухелем никто даже не советовался, однако Томас одинаково расстроен, что УЕФА отдает предпочтение не качеству, а количеству.
"Не уверен, что мне нравится этот формат. Я лишь могу видеть, что станет больше матчей. С учетом нашего расписания мне очень сложно найти повод для радости".
"За всеми этими разговорами о Суперлиге мы забыли, что очень скоро у нас будет новый формат Лиги Чемпионов. Спрашивали ли они кого-нибудь из тренеров насчет этого? Не думаю. Меня они не спрашивали. Спрашивали ли они кого-нибудь из игроков? Не думаю".
"У нас так много новых форматов: Лига Европы, новый Чемпионат Мира для клубов, больше команд на Чемпионате Европы этим летом. Матчей становится все больше и больше, но не качества".
"В то же время здесь в Премьер-Лиге, сложнейшем соревновании, мы можем делать только три замены".
"Нет, меня совершенно не радует этот формат, совершенно. Но я не принимал участия в его согласовании", — цитирует Тухеля Sky Sports.
26.04.2021 19:00
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Последние комментарии:
реально матчей становится все больше и больше. Такими темпами скоро отменят кубок лиги
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Уже ныть начал, даже пол сезона не отыграл. В топ 4 не попадет Челси под его руководством.
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