Тухель: "Меня совершенно не радует новый формат Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель присоединился к критикам нового формата Лиги Чемпионов.

Лишь недавно наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказывал, что УЕФА проигнорировал его рекомендации насчет изменения формата Лиги Чемпионов с 2024 года.



С Тухелем никто даже не советовался, однако Томас одинаково расстроен, что УЕФА отдает предпочтение не качеству, а количеству.



"Не уверен, что мне нравится этот формат. Я лишь могу видеть, что станет больше матчей. С учетом нашего расписания мне очень сложно найти повод для радости".



"За всеми этими разговорами о Суперлиге мы забыли, что очень скоро у нас будет новый формат Лиги Чемпионов. Спрашивали ли они кого-нибудь из тренеров насчет этого? Не думаю. Меня они не спрашивали. Спрашивали ли они кого-нибудь из игроков? Не думаю".



"У нас так много новых форматов: Лига Европы, новый Чемпионат Мира для клубов, больше команд на Чемпионате Европы этим летом. Матчей становится все больше и больше, но не качества".



"В то же время здесь в Премьер-Лиге, сложнейшем соревновании, мы можем делать только три замены".



"Нет, меня совершенно не радует этот формат, совершенно. Но я не принимал участия в его согласовании", — цитирует Тухеля Sky Sports.