Тухель: "Меня совершенно не радует новый формат Лиги Чемпионов"

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель присоединился к критикам нового формата Лиги Чемпионов.

Лишь недавно наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказывал, что УЕФА проигнорировал его рекомендации насчет изменения формата Лиги Чемпионов с 2024 года.

С Тухелем никто даже не советовался, однако Томас одинаково расстроен, что УЕФА отдает предпочтение не качеству, а количеству.

"Не уверен, что мне нравится этот формат. Я лишь могу видеть, что станет больше матчей. С учетом нашего расписания мне очень сложно найти повод для радости".

"За всеми этими разговорами о Суперлиге мы забыли, что очень скоро у нас будет новый формат Лиги Чемпионов. Спрашивали ли они кого-нибудь из тренеров насчет этого? Не думаю. Меня они не спрашивали. Спрашивали ли они кого-нибудь из игроков? Не думаю".

"У нас так много новых форматов: Лига Европы, новый Чемпионат Мира для клубов, больше команд на Чемпионате Европы этим летом. Матчей становится все больше и больше, но не качества".

"В то же время здесь в Премьер-Лиге, сложнейшем соревновании, мы можем делать только три замены".

"Нет, меня совершенно не радует этот формат, совершенно. Но я не принимал участия в его согласовании", — цитирует Тухеля Sky Sports.


Метки Лига Чемпионов, Тухель, УЕФА, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2021 19:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 26.04.2021 19:57 # yamateh
    реально матчей становится все больше и больше. Такими темпами скоро отменят кубок лиги

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  2. boke-ast 26.04.2021 19:44 # boke-ast
    Уже ныть начал, даже пол сезона не отыграл. В топ 4 не попадет Челси под его руководством.

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