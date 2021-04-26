"Арсенал" предотвратил уход Балогана

Юный нападающий Флорин Балоган, за которым охотились многие клубы Европы, решил остаться в "Арсенале", заключив новый долгосрочный контракт.

Предыдущий контракт Балогана истекал уже в конце этого сезона, и Флорин мог бы покинуть "Эмирейтс" свободным агентом.



Однако 19-летний англичанин, родившийся в Нью-Йорке, сохранил верность "Арсеналу", в системе которого он находится с июля 2017.



Балоган лишь в этом сезоне дебютировал за первую команду "канониров", забив два гола при шести появлениях на замену.



"Мы под большим впечатлением от Фло в этом сезоне. Он последовательно демонстрировал свои природные способности на тренировках, и одинаково он произвел на нас впечатление своей интеграцией в первую команду в дни матчей".



"Мельком мы увидели, на что он способен, и вдобавок он уже забил два гола. Теперь для Фло начинается упорная работа, и все мы будем поддерживать его и трудиться вместе с ним в предстоящие годы", — сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета.