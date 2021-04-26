Байи связал свое будущее с "Юнайтед" до 2024 года

Как и ожидалось, защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи заключил новый контракт, рассчитанный до июня 2024.

После своего перехода из "Вильярреала" за 30 миллионов фунтов летом 2016 Байи сыграл ровно 100 матчей за "Юнайтед".



На протяжении этого времени Эрик перенес ряд различных травм, а в прессе регулярно появлялись слухи, что "красные дьяволы" могут продать 27-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара.



Однако сегодня Байи положил конец спекуляциям насчет своего будущего и теперь, едва переболев COVID-19, может сосредоточиться на борьбе за место в составе команды Оле Гуннара Сульшера.



"Я очень рад. Мне не пришлось думать над этим решением, потому что я люблю клуб и люблю играть за "Манчестер Юнайтед". Я счастлив здесь, как и моя семья, так что все хорошо. Я восстановился после травмы, я снова в форме и чувствую себя хорошо. Новый контракт — это как новый вызов для меня", — сообщил Байи.