Клуб Премьер-Лиги составил секс-гид для своих игроков
Один из клубов Премьер-Лиги составил секс-гид для своих игроков, перечислим женщин, которых лучше избегать.
В этот список, как утверждает Daily Star, вошли различные инстаграм-модели и медиа-инфлюенсеры, которые оказывают эскорт-услуги.
Перечисленные в списке женщины замечены за тем, что вымогают деньги и требуют подарки, угрожая рассказать законным женам и подругам игроков об имевших место интимных отношениях.
Прежде футболисты делились такого рода информацией между собой в чатах WhatsApp, однако неназванный клуб высшего английского дивизиона смог собрать и упорядочить эту информацию, дабы предостеречь членов своей команды от неосторожных поступков.
26.04.2021 17:00
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Меха, где список? Теряешь хватку
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Ставишь хату на то что этот клуб не Арсенал.
Выигрываешь сотку рублей.
Профит!
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Клуб Премьер-Лиги Арсенал составил гей-гид для своих игроков
Клуб Премьер-Лиги Арсенал составил гей-гид для своих игроков, перечислив мужчин, которых лучше избегать.
В этот список, как утверждает Daily Star, вошли различные гей-модели и медиа-инфлюенсеры, которые оказывают эскорт-услуги.
Перечисленные в списке мужчины замечены за тем, что вымогают деньги и требуют подарки, угрожая рассказать законным мужьям и друзьям игроков об имевших место интимных отношениях.
Прежде футболисты Арсенала делились такого рода информацией между собой в чатах WhatsApp, однако Арсенал смог собрать и упорядочить эту информацию, дабы предостеречь членов своей команды от неосторожных поступков.
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Нужно просто избегать портовых проституток...
Всем футболистам надо сторониться портового борделя, укрываемого под вывеской продажи колбасных изделий. В этом притоне очкастый сутенер продаёт своих транс-девочек по самой низкой в мире цене, но суть в том, что все они там вич-инфецированные носители букета венерических заболеваний!
P.S. У данного борделя еще красный пеликан на эмблеме! Будьте осторожны!
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