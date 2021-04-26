Клуб Премьер-Лиги составил секс-гид для своих игроков

Девушка Один из клубов Премьер-Лиги составил секс-гид для своих игроков, перечислим женщин, которых лучше избегать.

В этот список, как утверждает Daily Star, вошли различные инстаграм-модели и медиа-инфлюенсеры, которые оказывают эскорт-услуги.

Перечисленные в списке женщины замечены за тем, что вымогают деньги и требуют подарки, угрожая рассказать законным женам и подругам игроков об имевших место интимных отношениях.

Прежде футболисты делились такого рода информацией между собой в чатах WhatsApp, однако неназванный клуб высшего английского дивизиона смог собрать и упорядочить эту информацию, дабы предостеречь членов своей команды от неосторожных поступков.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.04.2021 17:00

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  1. meshuggah 26.04.2021 17:13 # meshuggah
    Меха, где список? Теряешь хватку

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  2. forester 26.04.2021 17:11 # forester
    Ставишь хату на то что этот клуб не Арсенал.
    Выигрываешь сотку рублей.
    Профит!

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  3. liverpyl 26.04.2021 17:10 # liverpyl
    Клуб Премьер-Лиги Арсенал составил гей-гид для своих игроков

    Клуб Премьер-Лиги Арсенал составил гей-гид для своих игроков, перечислив мужчин, которых лучше избегать.

    В этот список, как утверждает Daily Star, вошли различные гей-модели и медиа-инфлюенсеры, которые оказывают эскорт-услуги.

    Перечисленные в списке мужчины замечены за тем, что вымогают деньги и требуют подарки, угрожая рассказать законным мужьям и друзьям игроков об имевших место интимных отношениях.

    Прежде футболисты Арсенала делились такого рода информацией между собой в чатах WhatsApp, однако Арсенал смог собрать и упорядочить эту информацию, дабы предостеречь членов своей команды от неосторожных поступков.

    (ответить)

  4. true-manc 26.04.2021 17:08 # true-manc
    Нужно просто избегать портовых проституток...

    Всем футболистам надо сторониться портового борделя, укрываемого под вывеской продажи колбасных изделий. В этом притоне очкастый сутенер продаёт своих транс-девочек по самой низкой в мире цене, но суть в том, что все они там вич-инфецированные носители букета венерических заболеваний!

    P.S. У данного борделя еще красный пеликан на эмблеме! Будьте осторожны!

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