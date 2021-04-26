Клуб Премьер-Лиги составил секс-гид для своих игроков

Один из клубов Премьер-Лиги составил секс-гид для своих игроков, перечислим женщин, которых лучше избегать.

В этот список, как утверждает Daily Star, вошли различные инстаграм-модели и медиа-инфлюенсеры, которые оказывают эскорт-услуги.



Перечисленные в списке женщины замечены за тем, что вымогают деньги и требуют подарки, угрожая рассказать законным женам и подругам игроков об имевших место интимных отношениях.



Прежде футболисты делились такого рода информацией между собой в чатах WhatsApp, однако неназванный клуб высшего английского дивизиона смог собрать и упорядочить эту информацию, дабы предостеречь членов своей команды от неосторожных поступков.