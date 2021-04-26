Мойес: "Вест Хэм" продолжает борьбу за попадание в топ-4"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес пообещал, что его команда продолжит борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

В минувшую субботу "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 1:0 от "Челси", который и перехватил инициативу в борьбе за четвертое место.



"Молотобойцы" снова вынуждены догонять, однако Мойес ожидает, что интрига сохранится до последнего тура.



"Думаю, борьба пойдет до самого конца".



"Когда после Нового года мы два или три раза поднимались в топ-4, ты начинал думать: "Неужели мы и правда можем быть одной из этих команд?"



"В большинстве случаев нам приходилось преследовать эти команды, однако мы провели некоторое время в топ-4, и это было заслуженно, учитывая нашу игру. Я не вижу причин, почему это должно измениться".



"Можно ли сказать, что мы все еще в борьбе за попадание в топ-4? Очень даже — удастся нам это в итоге или нет, мы хотим продолжать сражаться".



"Мы так близки, и от сезона остается месяц, так почему бы не попытаться? Мы участвуем в борьбе, и я надеюсь, некоторые наши игроки вернутся на заключительные матчи", — цитирует Мойеса Evening Standard.