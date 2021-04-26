"Арсенал" обсуждает новый контракт со Смит-Роу

"Арсенал" начал переговоры с атакующим полузащитником Эмилем Смит-Роу о новом контракте на улучшенных условиях.

Побывав в аренде в "РБ Лейпциг" и "Хаддерсфилде", Смит-Роу, наконец, получил шанс проявить себя в первой команде родного "Арсенала" и своим шансом воспользовался.



В этом сезоне 20-летний англичанин принял участие в 25 матчах за "канониров" в рамках Премьер-Лиги и Лиги Европы, забив один гол и отдав семь результативных передач.



От действующего контракта Смит-Роу остается еще два года, однако продемонстрированный Эмилем прогресс заставил "Арсенал" пригласить своего воспитанника к столу переговоров, сообщает The Athletic.



Переговоры со Смит-Роу проходят гладко, и руководство "Арсенала" уверено, что в скором времени Эмиль свяжет свое будущее с клубом на много лет вперед, как и юный нападающий Флорин Балоган.